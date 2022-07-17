Знову не один: Маск полетів у Грецію з ефектною брюнеткою

Ім'я дівчини ЗМІ поки що не розкрили, як і характер стосунків юної красуні та найзавиднішого холостяка планети.

51-річний засновник і генеральний директор Tesla і SpaсeX, мільярдер Ілон Маск, якого зовсім недавно кинула молода актриса Наташа Бассет, недовго страждав на самоті і вже незабаром був помічений у компанії таємничої красивої брюнетки, з якою проводив час на грецькому острові Міконос, пише Daily Mail.

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Багатодітний батько, який нині є, мабуть, найзавиднішим холостяком планети, виглядав задоволеним і розслабленим під час прогулянки на човні з незнайомкою в сукні, що складається з топу від бікіні і довгої спідниці з низькою посадкою. Вбрання демонструвало бездоганний прес дівчини та засмагле тіло. Образ доповнювала стильна пляжна сумка та сонцезахисні окуляри.

Зі свого боку, Ілон був менш вибагливим у виборі одягу на прогулянку. Він одягнув зелено-сіру футболку та чорні шорти, а очі сховав за окулярами-авіаторами.

Окрім дівчини та мільярдера, на човні також перебували друзі Маска. Перш ніж вирушити на один з мальовничих островів, вони пообідали у ресторані Spilia Seaside.

Ім'я дівчини на даний момент невідоме, проте те, як жваво вона спілкувалася з Ілоном, і його реакція привели папараці до думки, що прогулянка в компанії брюнетки була не випадковою, і мільярдер безперечно зацікавлений новою красунею.

Новий роман Маска навряд чи зможе перебити найближчим часом ефект від інтерв'ю його 76-річного батька Еррола, який зізнався в тому, що його пасербиця, яка виховується ним із чотирьох років, народила йому двох дітей. За словами чоловіка, головне призначення людини — це розмноження, і він не розуміє, чому його знаменитий син так розлютився, коли дізнався про стосунки батька та зведеної сестри.

Сам Ілон також робить все можливе для того, щоб людей на планеті було більше.

"Роблю все можливе, щоб допомогти кризі нечисленності населення. Падіння рівня народжуваності — найбільша небезпека, з якою стикається цивілізація. Сподіваюся, у вас великі сім'ї, і вітаю тих, у кого вони вже є!", — написав він у соцмережі.

Твітт з'явився після того, як стало відомо, що в листопаді минулого року його співробітниця, старша керівниця однієї з компаній Шивон Зіліс народила йому близнюків. За кілька тижнів до цього у мільярдера народилася друга дитина, матір'ю якої є співачка Клер Буше, вона ж канадська поп-зірка Граймс. Дівчинку виносила сурогатна мати. Зараз Ексе Дарк Сайдерель сім місяців, а синові Граймс та Ілона X Æ A-Xii — два роки. Сина та дочку для стислості батьки називають X та Y.

Маска також має п'ятеро синів від його першої дружини, канадської письменниці Джастін Маск. Їхній первісток помер від синдрому раптової дитячої смерті у віці десяти тижнів у 2002 році, що спонукало їх використовувати екстракорпоральне запліднення. Потім Джастін народила близнюків — Вівіан та Гріффіна — у 2004 році, а у 2006 році — трійню — Кая, Саксона та Даміана.

Нещодавно стало відомо, що один із синів Ілона, Ксав'єр, вирішив змінити ім'я та стать.