Снова не один: Маск улетел в Грецию с эффектной брюнеткой

Имя девушки СМИ пока что не раскрыли, как и характер отношений юной прелестницы и самого завидного холостяка планеты.

51-летний основатель и генеральный директор Tesla и SpaсeX, миллиардер Илон Маск, которого совсем недавно бросила молодая актриса Наташа Бассет, недолго страдал в одиночестве и уже вскоре был замечен в компании таинственной красивой брюнетки, с которой проводил время на греческом острове Миконос, пишет Daily Mail.

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Многодетный отец, который на данный момент является, пожалуй, самым завидным холостяком планеты, выглядел довольным и расслабленным во время прогулки на лодке с незнакомкой в платье, состоящем из топа от бикини и длинной юбки с низкой посадкой. Наряд демонстрировал безупречный пресс девушки и загорелую фигуру. Образ дополняла стильная пляжная сумка и солнцезащитные очки.

В свою очередь Илон был менее притязательным в выборе одежды на прогулку. Он надел зеленосерую футболку и черные шорты, а глаза спрятал за очками-авиаторами.

Кроме девушки и миллиардера, на лодке также находились друзья Маска. Прежде, чем отправиться на один из живописных островов, они пообедали в ресторане Spilia Seaside.

Имя девушки на данный момент неизвестно, однако то, как оживленно она общалась с Илоном, и его реакция привели папарацци к мысли о том, что прогулка в компании брюнетки была не случайной, и миллиардер определенно заинтересован новой красавицей.

Новый роман Маска навряд ли сможет перебить в ближайшее время эффект от интервью его 76-летнего отца, Эррола, который признался в том, что его падчерица, воспитываемая им с четырех лет, родила ему двоих детей. По словам мужчины, главное предназначение человека – это размножение, и он не понимает, почему его знаменитый сын так рассвирепел, когда узнал об отношениях отца и сводной сестры.

Сам Илон тоже делает все возможное для того, чтобы людей на планете было больше.

"Делаю все возможное, чтобы помочь кризису малочисленности населения. Падение уровня рождаемости – самая большая опасность, с которой сталкивается цивилизация. Надеюсь, у вас большие семьи, и поздравляю тех, у кого они уже есть!", – написал он в соцсети.

Твит появился после того, как стало известно, что в ноябре прошлого года его сотрудница, старший руководитель одной из его компаний Шивон Зилис родила ему близнецов. За несколько недель до этого у миллиардера родился второй ребенок, матерью которого является певица Клэр Буше, она же канадская поп-звезда Граймс. Девочку выносила суррогатная мать. Сейчас Эксе Дарк Сайдерель семь месяцев, а сыну Граймс и Илона X Æ A-Xii – два года. Сына и дочь для краткости родители называют X и Y.

У Маска также есть пятеро сыновей от его первой жены, канадской писательницы Джастин Маск. Их первенец умер от синдрома внезапной детской смерти в возрасте десяти недель в 2002 году, что побудило их использовать экстракорпоральное оплодотворение. Затем Жюстин родила близнецов – Вивиан и Гриффина – в 2004 году, а в 2006 году – тройню – Кая, Саксона и Дамиана.

Недавно стало известно, что один из сыновей Илона, Ксавьер, решил сменить имя и пол.