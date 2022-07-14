Сводная сестра Илона Маска родила его 76-летнему отцу двоих детей

Эррол Маск считает, что главное предназначение мужчины – в размножении, и не понимает, почему Илона так взбесили его отношения с Яной Безуйденхаут.

35-летняя Яна Безуйденхаут, сводная сестра основателя Tesla и Space X, миллиардера Илона Маска, и падчерица Эррола Маска родила двоих детей, отцом которых является ее отчим. О том, что три года назад Яна стала матерью его дочери, Эррол Маск упомянул в интервью The Sun, и эта информация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Всего за год до этого, в 2018-м, у Эррола родился первый ребенок – тоже незапланированный – по имени Эллиот Раш, которому сейчас пять лет. Яна жила с Эрролом около 18 месяцев после рождения первенца, и, похоже, именно в этот период она снова забеременела.

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На матери Яны, Хайде Безуйденхаут, вдове с тремя детьми (два мальчика и девочка), Эррол Маск женился после развода с Мэй, матерью Илона, Тоски и Кимбала. Его падчерице на тот момент было четыре года. Хайде родила супругу еще двух дочерей. Илон и его брат Кимбал, жившие с отцом, всегда считали Яну своей сестрой.

Спустя 18 лет Эррол и Хайде развелись. По словам Маска-старшего, он едва ли вспомнит бывшую жену. Мол, если бы увидел ее на улице, то не узнал бы. А вот с Яной, как оказалось, у него были отношения куда более близкие, чем у отчима и падчерицы.

[ + – ] Яна Безуйденхаут, ее мать Хайде с Эллиотом Рашем и сестра Аша Фото: Jana Bezuidenhout/Facebook

Судьба девушки сложилась несчастливо. Она сначала подсела на наркотики, а потом забеременела и родила девочку, которую воспитывала одна. Когда у нее появился Элиот Раш, Маск заставил Яну сделать тест ДНК, чтобы убедиться, что это его ребенок. Что касается дочери, то такого теста он уже не требовал, заявив, что малышка и так похожа на него.

Когда Илон узнал о том, что его отец сделал со сводной сестрой, то был в невероятной ярости и перестал с ним общаться.

"Мой отец – исчадье ада. Он делал все худшие вещи, какие только можно было сделать. Совершал все преступления, которые вы только можете себе представить", – утверждал он.

В свою очередь Эррол не понимает, почему сын на него обижается. По его словам, Яна – его любимая девушка, а он 20 лет был одинок. При этом мужчина не исключает того, что в дальнейшем еще не раз станет отцом.

"Единственное, для чего мы живем на земле, – это размножаться", – заявляет любвеобильный отец миллиардера. При этом Эррол предпочитает жить от Яны подальше, поскольку "маленькие дети его раздражают".

[ + – ] Элиот Раш со своей младшей сетсренкой – дети Эррола Маска Фото: Jana Bezuidenhout/Facebook

Мать Яны Хайде приняла сторону дочери и стала заботиться о внуке, а потом и о внучке. Она до последнего скрывала, что отец малышей – ее бывший муж. Тот же. несмотря на солидный возраст, продолжает радоваться жизни. Он до сих пор водит свой частный самолет, плавает рыбачить на собственной яхте и лихо раскатывает на серебристом "Бентли".

Напомним, сам Илон Маск недавно снова остался один после того, как его бросила автсралийская актриса Наташа Бассет. Это произошло после того, как девушка узнала о близнецах, которых Илону тайно родила его сотрудница. Всего у него теперь девять детей.