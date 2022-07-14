Зведена сестра Ілона Маска народила його 76-річному батькові двох дітей

Еррол Маск вважає, що головне призначення чоловіка — в розмноженні, і не розуміє, чому Ілона так розлютили його стосунки з Яною Безуйденхаут.

35-річна Яна Безуйденхаут, зведена сестра засновника Tesla та Space X, мільярдера Ілона Маска, та падчерка Еррола Маска народила двох дітей, батьком яких є її вітчим. Про те, що три роки тому Яна стала матір'ю його дочки, Еррол Маск згадав в інтерв'ю The Sun, і ця інформація справила ефект бомби, що розірвалася. Усього за рік до цього, 2018-го, у Еррола народилася перша дитина — теж незапланована — на ім'я Елліот Раш, якій зараз п'ять років. Яна жила з Ерролом близько 18 місяців після народження первістка, і, схоже, саме в цей період вона знову завагітніла.

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На матері Яни, Хайде Безуйденхаут, вдові з трьома дітьми (два хлопчики і дівчинка), Еррол Маск одружився після розлучення з Мей, матір'ю Ілона, Тоски та Кімбала. Його падчериці на той момент було чотири роки. Хайде народила чоловікові ще двох дочок. Ілон та його брат Кімбал, які жили з батьком, завжди вважали Яну своєю сестрою.

Через 18 років Еррол та Хайде розлучилися. За словами Маска-старшого, він навряд чи згадає колишню дружину. Мовляв, якби побачив її на вулиці, то не впізнав би. А ось з Яною, як виявилося, у нього були стосунки куди ближчі, ніж у вітчима та падчерці.

[ + – ] Яна Безуйденхаут, її мати Хайде з Елліотом Рашем та сестра Аша Фото: Jana Bezuidenhout/Facebook

Доля дівчини склалася нещасливо. Вона спочатку підсіла на наркотики, а потім завагітніла та народила дівчинку, яку виховувала одна. Коли в неї з'явився Еліот Раш, Маск змусив Яну зробити тест ДНК, щоб переконатися, що це його дитина. Щодо доньки, то такого тесту він уже не вимагав, заявивши, що малеча і так схожа на нього.

Коли Ілон дізнався про те, що його батько зробив зі зведеною сестрою, то неймовірно розлютився і перестав із ним спілкуватися.

"Мій батько — виродок пекла. Він робив усі гірші речі, які тільки можна було зробити. Вчиняв усі злочини, які ви тільки можете собі уявити", — стверджував він.

Зі свого боку, Еррол не розуміє, чому син на нього ображається. За його словами, Яна — його улюблена дівчина, а він 20 років був самотнім. Водночас чоловік не відкидає того, що надалі ще не раз стане батьком.

"Єдине, для чого ми живемо на землі, — це розмножуватися", — заявляє велелюбний батько мільярдера. При цьому Еррол вважає за краще жити від Яни якомога далі, оскільки "маленькі діти його дратують".

[ + – ] Еліот Раш зі своєю молодшою сетсренкою – діти Еррола Маска Фото: Jana Bezuidenhout/Facebook

Мати Яни Хайде взяла бік дочки і почала піклуватися про онука, а потім і про онуку. Вона до останнього приховувала, що батько малечі — її колишній чоловік. Той самий, попри солідний вік, продовжує радіти життю. Він досі водить свій приватний літак, плаває рибалити на власній яхті і хвацько розкочує на сріблястому "Бентлі".

Нагадаємо, сам Ілон Маск нещодавно знову залишився сам після того, як його покинула австралійська акторка Наташа Бассетт. Це сталося після того, як дівчина дізналася про близнюків, яких Ілону таємно народила його співробітниця. Загалом у нього тепер дев'ять дітей.