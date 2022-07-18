Новая таинственная подружка Илона Маска оказалась женой его близкого друга

Сара Штаудингер – супруга гендиректора компании Endeavor и известного голливудского агента Ари Эмануэля

Илон Маск в последнее время не сходит первых страниц таблоидов. Оказалось, что хоть он и известный трудоголик, но находит время для личной жизни. И недавно стал отцом близнецов от своей сотрудницы. А на днях его видели на курортном греческом острове Миконос в компании таинственной брюнетки. Об этом сообщает Daily Mail.

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Впрочем, пока все гадали, кто эта новая девушка, которая заменила актрису Наташу Бассет, подоспели подробности. Оказалось, что хоть Маск сейчас и снова один, но красивая брюнетка – просто его знакомая.

[ + – ] Илон Маск, Сара Штаудингер и Ари Эмануэль на Миконосе

Сара Штаудингер – известный американский дизайнер и основательница бренда STAUD. В мае 2022 года она вышла замуж за известного голливудского агента Ари Эмануэля. Илон Маск присутствовал на этой свадьбе.

Она прошла в Сен-Тропе сразу после Каннского фестиваля, где Маск в последний раз появился с Наташей Бассет.

Однако 27-летняя Наташа рассталась с миллиардером вскоре после того, как выяснилось, что он внезапно стал отцом.

Шивон Зилис, топ-менеджер его компании, родила ему близнецов. Так что теперь Илон Маск счастливый отец девяти детей от трех женщин. Напомним, его первенец от первой жены Джастин скончался в младенчестве.

Так что, надо думать, что сердце Илона Маска снова свободно. Он, не смотря на свой довольно аскетичный стиль жизни, ведь он, как он помним, продал все свои дома, и теперь живет, где придется, иногда даже у друзей, обладает репутацией сердцееда.

Среди его подружек была даже Эмбер Херд, причем в то время, когда встречалась с Джонни Деппом, о чем даже говорили на суде.

Но пока Илон Маск наслаждался отдыхом в компании друзей. Они посетили шикарный ресторан Spilia Seaside и устроили экскурсию по Миконосу, который любим селебрити за его уединенность и отсутствие папарацци.

[ + – ] Илон Маск, Сара Штаудингер и Ари Эмануэль на Миконосе

Но личная жизнь Маска недавно обсуждалась куда менее бурно, чем жизнь его отца. Оказалось, что Яна Безуйденхаут, сводная сестра основателя Tesla и Space X, и падчерица 76-летнего Эррола Маска родила ему двоих детей. Илон Маск был в ярости.