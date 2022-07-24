Ілон Маск спровокував розлучення свого друга та співзасновника Google Сергія Бріна

У січні 2022 Сергій Брін подав заяву на розлучення та вказав причиною "непримиренні розбіжності".

51-річний американський підприємець Ілон Маск спровокував розлучення свого близького друга та співзасновника Google Сергія Бріна. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як відомо, у засновника SpaceX та Tesla була коротка інтрижка з дружиною Бріна восени 2021. Проте відомо про неї стало лише зараз. Дізнавшись про зради своєї коханої, Ніколь Шанахан, засновник Google та президент компанії Alphabet подав на розлучення.

Інсайдери зазначають, що інтрижка між Ілоном Маском та дружиною Бріна відбулася саме тоді, коли в першого народилася донька від сурогатної матері в союзі із співачкою Граймс.

Спочатку 48-річний Сергій Брін заявив, що вони з Ніколь розривають свій шлюб через "непримиренні розбіжності". Тоді ж вони врегулювали питання щодо опіки над їхньою спільною донькою, яка народилася у 2018 році.

За словами одного з інсайдерів, на момент ймовірного роману на початку грудня 2021 Сергій Брін і його дружина вже були розлучені, але все ще жили разом. У заяві про розлучення підприємець вказав 15 грудня 2021 року як дату розлучення.

[ + – ] Ніколь Шанахан та Сергій Брін

Зазначимо, що статки співзасновника Google у 2022 сягнули 95 мільярдів доларів. Тим часом Маск володіє сумою, в рази більшою — 240 мільярди доларів, за свіжими даними Bloomberg.

То ж очікується гучний шлюборозлучний процес між Бріном та Шанахан, з якою підприємець одружився у 2018.

Ілон Маск та Сергій Брін довгий час товаришували. Засновник Google надав Маску близько 500 000 доларів для Tesla під час фінансової кризи 2008 року, коли компанія намагалася збільшити виробництво. У 2015 Маск подарував Бріну один із перших повністю електричних позашляховиків Tesla.

[ + – ] Ілон Маск і співачка Граймс Фото: Getty Images

За словами людей, знайомих із ситуацією, останніми місяцями між двома чоловіками та їхніми командами зростає напруга. Сергій Брін наказав своїм фінансовим консультантам продати його особисті інвестиції в компанії Маска.

Нагадаємо, Ілон Маск нещодавно розійшовся з австралійською акторкою Наташею Бассет і шкодує про втрату. Підприємець всіляко намагається змусити ревнувати екскохану.

Також Фокус писав про активне особисте життя 76-річного батька Ілона Маска. Як стало відомо напередодні, кілька років тому чоловікові народила дітей зведена сестра засновника SpaceX.