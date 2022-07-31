Сергей Брин сходил на свидание с блондинкой, после того, как его жена изменила ему с Илоном Маском

Соучредитель компании Google сводил свою таинственную спутницу в культовый ресторан NOBU в Малибу с знаменитым иллюзионистом Дэвидом Блейном

Соучредитель компании Google и миллиардер Сергей Брин, который на днях оказался в центре скандала после предполагаемой измены его жены, похоже, начал лечить разбитое сердце. Его видели в Малибу с таинственной блондинкой. Об этом пишет Daily Mail.

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Брин и его спутница прибыли на автомобиле TESLA в культовый ресторан NOBU в Малибу, где отужинали с известным иллюзионистом Дэвидом Блейном — после заявлений, что у его бывшей жены был роман с Илоном Маском.

[ + – ] Сергей Брин, его таинственная спутница и Дэвид Блейн Фото: Daily Mail

Это первое появление Сергея Брина на публике после скандальных новостей о его жене Николь Шанахан.

[ + – ] Сергей Брин и его таинственная спутница Фото: Daily Mail

Напомним, ранее Wall Street Journal заявил, что Илон Маск спал с женой Сергея Брина, 33-летней Николь Шанахан, и это послужило причиной их развода.

51-летний Маск опубликовал в соцсетях свое фото с Брином и заявил, что никакого романа не было и они с Сергеем – друзья. Также он обвинил редактора Wall Street Journal Майкла Сиконольфи во лжи, что в редакции издания уже назвали "необоснованными нападками".

[ + – ] Фото с Сергеем Брином, опубликованное Илоном Маском Фото: The New York Post

Адвокат Николь Шанахан также отрицает, что у его клиентки был роман с Илоном Маском.

The Wall Street Journal в свою очередь отмечает, что защищает свои источники, использованные в сенсационной статье, а потому не может сообщить, кто рассказал им о романе Маска и Николь. Как сообщается в материале – Илон Маск и Николь Шанахан переспали в декабре прошлого года на Art Basel. Этот инцидент, как сообщается, и вызвал разрыв в отношениях двух технологических гигантов. И послужил катализатором развода Брина и Шанахан.

Основатель Google Сергей Брин подал на развод в январе, назвав причиной разрыва непримиримые разногласия.

[ + – ] Сергей Брин и Николь Шанахан Фото: Getty Images

Николь Шанахан — юрист, получивший образование в Стэнфорде, работает в фирме Bio-Echa, инвестиционной фирме, которая вкладывает деньги в такие проекты, как поддержка "репродуктивного долголетия". Она – вторая жена Брина. Пара поженилась в 2018 году и воспитывает общего ребенка. Также у сооснователя Google есть двое детей от первой жены Энн Воджицки.

А Илона Маска с Сергеем Брином связывала долгая дружба. Сейчас, как утверждает Wall Street Journal, Сергей продал все свои доли в компаниях Маска.

Брин и Маск поддерживали друг друга еще с 2000-х, когда Сергей Брин дад Маску полмиллиона долларов на развитие компании Tesla на пике глобального финансового краха.

Он также одолжил Маску самолет Google Party Plan для свадьбы генерального директора Tesla и актрисы Талулы Райли в 2010 году.

Состояние Сергея Брина оценивают в 95 миллиардов долларов, сколько получит Николь при разводе – неизвестно.