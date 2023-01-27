Періс Гілтон, Кім Кардаш'ян та Пріянка Чопра. Як зірки користуються послугами сурогатних матерів

Послуги сурогатної матері коштують дуже дорого, але у випадку із зірками витрати зростають багаторазово, адже процес проходить в умовах найсуворішої конфіденційності.

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Днями Періс Гілтон стала останньою серед зірок, яка стала матір'ю завдяки сурогатному материнству. Вона приєдналася до довгого списку зірок, які нещодавно звернулися до сурогатного материнства. І журналісти з'ясували, як це — виношувати знамениту дитину. Про це пише Daily Mail.

В останні місяці багато з найвідоміших осіб Голлівуду вирішили використати сурогатне материнство, щоб розширити свої сім'ї, у тому числі Нік Джонас і Пріянка Чопра, Хлоя Кардаш'ян і Трістан Томпсон, Ребел Вілсон і Рамона Агрума, а також Ілон Маск та Граймс.

[ + – ] Сім'я Кім Кардаш'ян Фото: Instagram kimkardashian

Сурогатне материнство обходиться замовнику дуже дорого: це може коштувати сотні тисяч доларів, але знаменитостям це обходиться дорожче, адже вони витрачаються на конфіденційність.

Зірки докладуть усіх зусиль, щоб приховати подробиці свого сурогатного материнства від громадськості, уклавши залізну угоду про нерозголошення та непроникні домовленості, які змусять їх носіїв присягнути зберігати таємницю.

З іншого боку, сурогатна мати, яка виношує дитину знаменитості, отримує безліч бонусів: будь-які її бажання виконуються, вона отримує першокласне обслуговування та дорогі подарунки.

[ + – ] Наомі Кемпбелл зі своєю донькою Фото: Naomi Campbell/Instagram

Джина-Марі Медоу, директор з юридичних послуг ESQ у ConceiveAbilities, розповіла, що знаменитості, які використовують сурогатне материнство та діляться своїми історіями, допомогли "нормалізувати це" та "надихнути більше жінок" на участь у цьому процесі.

"Нещодавно ми найняли дослідницьку фірму, щоб краще зрозуміти сурогатне материнство. Наше дослідження показує, що майже половина опитаних людей вперше зіткнулася із сурогатним материнством через телешоу або історію про сурогатне материнство зі знаменитостями, наприклад, з Періс Гілтон", — сказала вона.

[ + – ] Пост Періс Гілтон про те, що вона стала матір'ю

"Це також показує, що жінки надихаються дізнаватися більше про те, як стати сурогатною матір'ю. Знаменитості, які розповідають про свій досвід, нормалізують процес сурогатного материнства", — зазначила Медоу.

У 2017 році повідомлялося, що Кім Кардаш'ян та Каньє Вест заплатили своїй сурогатній матері 45 000 доларів, коли вона виносила їхню дочку Чикаго. Вони також використали сурогатну матір, щоб народити сина Псалма.

Ціни для знаменитостей не відрізняються від цін для звичайних людей, щоб не спекулювати на цій послузі, але тут не враховуються додаткові витрати.

Середня загальна вартість сурогатного материнства коливається від 100 000 до 200 000 доларів.

Але агентства вживають додаткових заходів, щоб забезпечити конфіденційність зірок і зробити так, щоб вони відчували себе комфортно на кожному етапі шляху, а це означає, що вони можуть запросити вищу ставку.

Крім того, більшість агентств не надають юридичних послуг, тому знамениті батьки платять адвокатам, щоб укладати договори про нерозголошення та інші документи щодо усиновлення.

Так, Кім та Каньє заплатили загалом 113 850 доларів після народження дочки Чикаго у 2018 році.

Хоча сурогатні матері надають свої послуги знаменитим батькам за стандартним тарифом, вони, звичайно, отримують додаткові бонуси та VIP-зручності, такі як особистий кухар, персональний тренер, масажист і навіть спа-дні.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер та її сім'я Фото: Getty Images

"Якщо сурогатна мати Кім хоче масаж для вагітних, вона його отримає. Також у неї буде особистий дієтолог та найкращі з органічних продуктів", — припускає експерт.

Також знаменитості забезпечують найкраще медичне обслуговування та самі обирають лікарню, де з'явиться на світ їхня дитина.

І селебріті часто роблять дорогі подарунки жінкам, які виношували їхніх дітей.

Але від сурогатних матерів потрібно дотримуватися найсуворішої конфіденційності і нічого не постити в соцмережах.

Так, відомий телеведучий Андерсон Купер чесно розповів, що дуже вдячний жінці, яка виносила двох його дітей.

"Це незвичайне благословення — те, що вона і всі сурогатні матері дають сім'ям, які не можуть мати дітей. У моєї сурогатної матері прекрасна власна сім'я, чоловік, який підтримує її та чудові діти. Моя сім'я благословенна тим, що ця сім'я присутня в нашій життя", — сказав Андерсон.

Але багато селебріт, як Наомі Кемпбелл, не зізнаються, що їхніх дітей виносили сурогатні матері.

[ + – ] Рікі Мартін зі своєю донькою Фото: Ricky Martin/Instagram

Кім Кардаш'ян серед тих, хто не став приховувати цей факт. Вона страждала від збільшення плаценти, так що двох її чотирьох дітей виносила інша жінка.

Ось деякі зірки, які скористалися послугами сурогатних матерів: Сара Джессіка Паркер і Метью Бродерік, Алек і Гіларія Болдвін, Ніколь Кідман і Кіт Урбан, Ембер Герд, Тайра Бенкс, Ніл Патрік Гарріс і Девід Бартка, Кемерон Діаз та Бенджі Мед Пріянка Чопра, Люсі Лью, Рікі Мартін та Джван Йосеф, Майкл Джексон, Елтон Джон та Девід Ферніш, Роберт Де Ніро та Грейс Хайтауер та багато інших.

Нагадаємо, цими послугами скористалися й Ілон Маск та його тодішня подруга, співачка Граймс. Після народження їхнього первістка у Граймс виникли проблеми зі здоров'ям, тож дочка Сідерель вона народжувала не сама.