Приянка Чопра снялась в элегантной фотосессии для Bulgari (фото)

Звезда экрана предстала в черном приталенном платье с глубоким декольте и открытыми плечами.

Related video

40-летняя индийская актриса Приянка Чопра снялась в элегантной фотосессии для рекламного кампейна Bulgari. Снимками звезда экрана и Мисс мира в 2000 году поделилась в своем Instagram с более чем 85 млн подписчиков.

"Испорчено на выбор. 💚 #Serpenti @bulgari #Bulgari #BulgariAccessories", — подписала карусель фото Чопра.

Жена Ника Джонаса предстала в черном приталенном платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Ее волосы были распущены. В руках индийская знаменитость держала разные сумочки бренда, а также продемонстрировала ряд украшений из новой коллекции известной ювелирной марки.

[ + – ] Приянка Чопра

Приянка Чопра и американский музыкант Ник Джонас обручились в июле 2018 после двух месяцев отношений. В декабре того же года они поженились в Индии по всем местным обычаям. А церемонию бракосочетания провел отец артиста.

Актриса и музыкант стали родителями дочери Малти Мэри, родившейся от суррогатной матери в январе 2022 года.

Напомним, годовалая дочь Приянки Чопры впервые официально вышла в свет.

Также Фокус писал о парных татуировках Приянки Чопры и Ника Джонаса в честь предложения музыканта в 2018 году.