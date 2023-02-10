Пріянка Чопра знялася в елегантній фотосесії для Bulgari (фото)

Зірка екрану постала в чорній приталеній сукні з глибоким декольте та відкримити плечима.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра знялася в елегантній фотосесії для рекламного кампейну Bulgari. Знімками зірка екрану та Міс світу 2000 року поділилася у своєму Instagram з понад 85 млн підписників.

"Зіпсовано за вибір. 💚 #Serpenti @bulgari #Bulgari #BulgariAccessories", — підписала карусель фото Чопра.

Дружина Ніка Джонаса постала в чорній приталеній сукні з глибоким декольте та відкримити плечима. Її волосся було розпущене. У руках індійська знаменитість тримала різні сумочки бренду, а також продемонструвала низку прикрас з нової колекції відомої ювелірної марки.

[ + – ] Пріянка Чопра

Пріянка Чопра та американський музикант Нік Джонас заручилася в липні 2018 року після двох місяців стосунків. У грудні того ж року вони одружилися в Індії за всіма місцевими звичаями. А церемонію одруження провів батько артиста.

Акторка та музикант стали батьками доньки Малті Мері, яка народилася від сурогатної матері в січні 2022 року.

Нагадаємо, однорічна донька Пріянки Чопри вперше офіційно вийшла у світ.

Також Фокус писав про парні татуювання Пріянки Чопри та Ніка Джонаса на честь пропозиції музиканта у 2018 році.