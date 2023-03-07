У розкішних образах від Valentino. Пріянка Чопра та Нік Джонас на Паризькому тижні моди (фото)

Молоді батьки вийшли у світ у парних аутфітах італійського дому моди.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра та її чоловік, американський музикант Нік Джонас відвідали показ Valentino на Паризькому тижні моди. Про це пише Daily Mail.

Міс світу 2000 року, яка народилася в Індії, підкреслила своє декольте в глибокій пурпуровій сукні-накидці з шовку. Тим часом співак доповнив свою дружину сіро-чорним костюмом з малюнком. Кожен із їхніх ансамблів був доповнений логотипами "V".

Глибока сукня Пріянки була застібнута маленькими ґудзиками, розташованими вертикально по центру. Зірка екрану поєднала сукню з парою гострих туфель, які були створені з того самого матеріалу, що й її сукня. Знаменитість виглядала чудово зі своїм насиченим волоссям шоколадного відтінку.

[ + – ] Пріянка Чопра та Нік Джонас Фото: Getty Images

Чопра носила свої речі на шоу в яскраво-рожевому шкіряному гаманці від Valentino з тонким ремінцем.

[ + – ] Пріянка Чопра Фото: Getty Images

На початку 2022 стало відомо, що зіркове подружжя вперше стало батьками. Наприкінці 2021 індійській акторці та музиканту народила доньку сурогатна мати. Дівчинку назвали Мелті Мері та часто показують її у соцмережах.

Нагадаємо, 40-річна Пріянка Чопра знялася в елегантній фотосесії для ювелірного бренду.

Також Фокус писав про нові фото доньки Пріянки Чопри та Ніка Джонаса.