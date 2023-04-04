В платье с глубоким вырезом: Приянка Чопра держалась за руки с коллегой на показе сериала "Цитадель"

Посетив открытие культурного центра Ниты Мукеш Амбани в пятницу, Приянка Чопра задержалась в Мумбаи, чтобы продвигать свой предстоящий сериал "Цитадель".

Related video

40-летняя индийская актриса Приянка Чопра присоединилась к своему коллеге по фильму Ричарду Мэддену на пресс-конференции в индийском городе. Об этом пишет Daily Mail.

На мероприятие Чопра надела золотое платье в пол с оборками. Блестящий наряд отличался длинными рукавами, глубоким вырезом и черным бантом на талии. Свой образ Мисс Мира 2000 года дополнила черными классическими туфлями-лодочками от Christian Louboutin на шпильке.

Приянка Чопра Фото: Getty Images

36-летний актер Ричард Мэдден сочетал свой темно-серый двубортный костюм с простой черной футболкой и парой белых кроссовок.

На сцене звезды появились, держась за руки, а затем позировали в обнимку для фотографов.

Приянка Чопра и Ричард Мэдден

В новом сериале Amazon Prime под названием "Цитадель" Чопра и Мэдден играют шпионов, чьи воспоминания были стерты после падения Citadel, глобального шпионского агентства. Спустя годы эти двое возвращаются к шпионскому образу жизни, не помня своего прошлого. Первые два эпизода станут доступны 28 апреля.

Напомним, Приянка Чопра и ее возлюбленный, 30-летний американский певец Ник Джонас присутствовали на открытии Культурного центра Ниты Мукеш Амбани (NMACC) во время их визита в Индию.

Также Фокус писал, что Приянка Чопра призналась, почему покинула Болливуд.