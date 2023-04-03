В ослепительном прозрачном платье: Приянка Чопра с супругом на мероприятии в Мумбаи

Актриса затмила всех в сверкающем прозрачном платье от Эли Сааб во время мероприятия в Мумбаи.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра и ее возлюбленный, 30-летний американский певец Ник Джонас присутствовали на открытии Культурного центра Ниты Мукеш Амбани (NMACC) во время их визита в Индию. Об этом сообщает PageSix.

Звезда продемонстрировала свою фигуру в расшитом пайетками платье от Эли Сааб бежевого цвета с глубоким вырезом, прозрачной юбкой и эффектным вырезом из тюля с оборками. Свой блестящий образ Приянка завершила серебряными туфлями на платформе, изящным браслетом и серьгами.

Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Getty Images

Участник группы Jonas Brothers выглядел элегантно в полностью черном ансамбле, состоящем из брюк, кружевной футболки и блейзера.

Их последний выход произошел после того, как Приянка рассказала, что изначально она опасалась встречаться с Ником из-за их 10-летней разницы в возрасте. Она поделилась, что Джонас отправил ей сообщение в социальных сетях за два года до того, как они начали встречаться, но она беспокоилась о том, чтобы связываться с кем-то намного моложе ее.

Напомним, Приянка Чопра и Ник Джонас позировали для редких семейных фотографий со своей годовалой дочерью в аэропорту после поездки в Индию. Этот выход стал вторым публичным появлением Малти.

Также Фокус писал, что Приянка Чопра призналась, почему покинула Болливуд.