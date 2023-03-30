Приянка Чопра призналась, что поначалу не хотела встречаться с Ником Джонасом

Приянка Чопра опасалась 10-летней разницы в возрасте с Ником Джонасом.

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40-летняя индийская актриса и модель Приянка Чопра рассказала, что американский музыкант Ник Джонас написал ей первый через социальные сети за два года до того, как они начали встречать. По словам звезды, она опасалась связываться с кем-то намного моложе.

"В то время я не хотел так много заниматься. Мне было около 35, Нику было 25", — объяснила Чопра в подкасте Armchair Expert.

Но спустя годы она решила дать отношениям шанс. Она вспоминала: "В каком-то смысле я действительно положила этому конец, потому что судила о книге по обложке. Я сказала: "Я хочу остепениться. Я была там и делала забавные вещи на свиданиях. Я была готова стать серьезной".

Приянка Чопра и Ник Джонас

Первое сообщение от Джонаса она получила в Twitter в 2016 году. В 2017 году они встретились лично, однако в итоге поддерживали связь с помощью текстовых сообщений. Приянка рассказала, что она все еще не хотела вступать в новые отношения, потому что беспокоилась о том, чтобы снова совершить те же "ошибки" на свиданиях.

"Я продолжала делать одни и те же ошибки. Во многих моих отношения я чувствовала газлайтинг, потому что я давала такую ​​силу людям, с которыми я была, когда говорила: "Ты на первом месте", — добавила она.

Тем не менее, актриса в конце концов отложила свои сомнения и завязала роман с Джонасом в мае 2018 года. В декабре того же года звездная пара поженилась во время свадебной церемонии, которая состоялась в ее родной Индии.

В начале 2022 года стало известно, что супруги впервые стали родителями. В конце 2021 индийской актрисе и поп-пецу родила дочь суррогатная мать. Девочку назвали Мелти Мэри и часто показывают ее в соцсетях.

Приянка Чопра и Ник Джонас с дочкой

Также Фокус писал, что Приянка Чопра призналась, почему покинула Болливуд.