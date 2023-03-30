Пріянка Чопра зізналася, що спочатку не хотіла зустрічатися з Ніком Джонасом

Пріянка Чопра побоювалася 10-річної різниці у віці з Ніком Джонасом.

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40-річна індійська акторка та модель Пріянка Чопра розповіла, що американський музикант Нік Джонас написав їй перший через соціальні мережі за два роки до того, як вони почали зустрічатися. За словами зірки, вона побоювалася зв'язуватися з кимось набагато молодшим.

"На той час я не хотіла так багато займатися. Мені було близько 35, Ніку було 25", — пояснила Чопра в підкасті Armchair Expert.

Але через роки вона вирішила дати стосункам шанс. Вона згадувала: "У якомусь сенсі я справді поклала цьому край тому, що судила про книгу за обкладинкою. Я сказала: "Я хочу стати розсудливою. Я була там і робила кумедні речі на побаченнях. Я була готова стати серйозною".

Пріянка Чопра та Нік Джонас

Перше повідомлення від Джонаса вона отримала в Twitter у 2016 році. У 2017 році вони зустрілися особисто, проте далі підтримували зв'язок за допомогою текстових повідомлень. Пріянка розповіла, що вона все ще не хотіла вступати в нові відносини, бо турбувалася про те, щоб знову не зробити ті самі помилки на побаченнях.

"Я продовжувала робити одні й ті самі помилки. У багатьох моїх відносинах я відчувала газлайтинг тому, що я давала таку силу людям, з якими я була, коли говорила: "Ти на першому місці"", — додала вона.

Проте акторка зрештою відклала свої сумніви та зав'язала роман із Джонасом у травні 2018 року. У грудні того ж року зіркова пара одружилася під час весільної церемонії, яка відбулася у її рідній Індії.

На початку 2022 року стало відомо, що подружжя вперше стало батьками. Наприкінці 2021 року індійській акторці та поп-співаку народила доньку сурогатна мати. Дівчинку назвали Мелті Мері і часто показують її у соцмережах.

Приянка Чопра та Нік Джонас із донькою

Також Фокус писав, що Пріянка Чопра зізналася, чому покинула Боллівуд.