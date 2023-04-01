Ник Джонас и Приянка Чопра сделали редкие семейные фотографии с дочкой

Этот выход стал вторым публичным появлением Малти. Звездные родители позировали для редких семейных фотографий со своей годовалой дочерью в Мумбаи.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра и 30-летний американский певец Ник Джонас позировали для редких семейных фотографий со своей годовалой дочерью в аэропорту после поездки в Индию. Об этом пишет PageSix.

Участник Jonas Brothers был одет в темно-синюю толстовку с капюшоном, джинсы и оранжевую бейсболку, а актриса надела розовый костюм, состоящий из топа и юбки, и солнцезащитные очки. Чопра держала на руках их дочку в сером платье.

Этот выход стал вторым публичным появлением Малти.

Ник Джонас и Приянка Чопра с дочкой

Малышка дебютировала в январе этого года, когда ее отец и его братья Кевин Джонас и Джо Джонас получили свою звезду на Аллее славы в Голливуде. В то время Чопра сидела в аудитории с Мальти, которая была одета в коричневый костюм и с белой повязкой на голове.

Перед этой церемонией звездные родители скрывали лицо своей дочери в социальных сетях с помощью смайликов.

Приянка Чопра с дочкой Фото: Getty Images

Напомним, Приянка Чопра рассказала, что американский музыкант Ник Джонас написал ей первый через социальные сети за два года до того, как они начали встречаться. По словам звезды, она опасалась связываться с кем-то намного моложе.

Тем не менее актриса в конце концов отложила свои сомнения и завязала роман с Джонасом в мае 2018 года. В декабре того же года звездная пара поженилась во время свадебной церемонии, которая состоялась в ее родной Индии.

В начале 2022 года стало известно, что супруги впервые стали родителями. В конце 2021 индийской актрисе и поп-певцу родила дочь суррогатная мать. Девочку назвали Малти Мэри.

Также Фокус писал, что Приянка Чопра призналась, почему покинула Болливуд.