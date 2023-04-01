Нік Джонас та Пріянка Чопра зробили рідкісні сімейні фотографії з донькою

Цей вихід став другою публічною появою Малті. Зіркові батьки позували для рідкісних сімейних фотографій зі своєю однорічною дочкою в Мумбаї.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра та 30-річний американський співак Нік Джонас позували для рідкісних сімейних фотографій зі своєю однорічною дочкою в аеропорту після поїздки до Індії. Про це пише PageSix.

Учасник Jonas Brothers був одягнений у темно-синю толстовку з капюшоном, джинси та помаранчеву бейсболку, а акторка одягла рожевий костюм, що складається з топу і спідниці, та сонцезахисні окуляри. Чопра тримала на руках їхню доньку у сірій сукні.

Цей вихід став другою публічною появою Малті.

Нік Джонас та Пріянка Чопра з донькою

Дівчинка дебютувала у січні цього року, коли її батько та його брати Кевін Джонас та Джо Джонас отримали свою зірку на Алеї слави в Голлівуді. Тоді Чопра сиділа в аудиторії з Мальті, яка була одягнена в коричневий костюм і з білою пов'язкою на голові.

Перед цією церемонією зіркові батьки приховували обличчя своєї дочки у соціальних мережах за допомогою смайликів.

Пріянка Чопра з донькою Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пріянка Чопра розповіла, що американський музикант Нік Джонас написав їй перший через соціальні мережі за два роки перед тим, як вони почали зустрічатися. За словами зірки, вона побоювалася зв'язуватися з кимось набагато молодшим.

Проте актриса зрештою відклала свої сумніви та зав'язала роман із Джонасом у травні 2018 року. У грудні того ж року зіркова пара одружилася під час весільної церемонії, яка відбулася у її рідній Індії.

На початку 2022 року стало відомо, що подружжя вперше стало батьками. Наприкінці 2021 року індійській акторці та попспіваку народила доньку сурогатна мати. Дівчинку назвали Малті Мері.

Також Фокус писав, що Пріянка Чопра зізналася, чому покинула Боллівуд.