В блискучій прозорій сукні: Пріянка Чопра з чоловіком на заході в Мумбаї

Акторка затьмарила всіх у блискучій прозорій сукні від Елі Сааб під час заходу в Мумбаї.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра та її коханий, 30-річний американський співак Нік Джонас були присутні на відкритті Культурного центру Ніти Мукеш Амбані (NMACC) під час їхнього візиту до Індії. Про це повідомляє PageSix.

Зірка продемонструвала свою фігуру в розшитій паєтками сукні від Елі Сааб бежевого кольору з глибоким декольте, прозорою спідницею та ефектним вирізом з тюлю з оборками. Свій блискучий образ Пріянка завершила срібними туфлями на платформі, витонченим браслетом і сережками.

Пріянка Чопра та Нік Джонас Фото: Getty Images

Учасник гурту Jonas Brothers виглядав елегантно у повністю чорному ансамблі, який складався зі штанів, мереживної футболки та блейзера.

Їхній останній вихід стався після того, як Пріянка розповіла, що спочатку вона побоювалася зустрічатися з Ніком через їхню 10-річну різницю у віці. Вона поділилася, що Джонас відправив їй повідомлення в соціальних мережах за два роки до того, як вони почали зустрічатися, але вона турбувалася про те, щоб зв'язуватися з кимось набагато молодше за неї.

Нагадаємо, Пріянка Чопра та Нік Джонас позували для рідкісних сімейних фотографій зі своєю однорічною дочкою в аеропорту після поїздки до Індії. Цей вихід став другою суспільною появою Малті.

Також Фокус писав, що Пріянка Чопра зізналася, чому покинула Боллівуд.