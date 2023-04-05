Приянка Чопра вышла в свет в ярком вечернем платье (фото)

Звезда экрана посетила премьеру своего сериала в Мумбаи.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра вышла в свет в ярком вечернем платье. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая звезда Болливуда продемонстрировала свое безупречное чувство стиля, посетив премьеру телесериала Amazon Citadel со своим коллегой Ричардом Мэдденом в Мумбам.

Жена Ника Джонаса, играющая одного из персонажей в "Цитаделе", надела гламурное бирюзовое платье с асимметричным подолом и шлейфом, спускавшимся к земле на спине.

Ее наряд без бретелек в горошек имел разрез до бедра, который оставлял ее ноги напоказ, а юбке прибавляли объем несколько сетчатых слоев.

Платье имело некоторые собранные детали спереди и большой бант, расположенный внизу спины.

Приянка Чопра Фото: Getty Images

Экранная звезда, которая замужем за американским певцом Ником Джонасом, выбрала пару высоких черных туфель на платформе с украшенными драгоценностями ремешками, чтобы добавить несколько дюймов к своему телосложению.

"Последняя ночь была сказочная", — прокомментировала вечер Приянка Чопра.

Приянка Чопра Приянка Чопра

Дополнили образ звезды вечерний макияж и роскошная укладка.

"Здесь не на что смотреть. Просто Надя и Мейсон разделяют любовь после просмотра Цитадели впервые в Мумбаи.. ❤️🙏🏽 🥹", — подписала общий снимок с коллегой по цеху Чопра.

Приянка Чопра и Ричард Мэдден

Напомним, Приянка Чопра посетила мероприятие в Мумбаи с мужем Ником Джонасом.

Также Фокус писал о другом образе Приянки Чопры на премьере сериала "Цитадель".