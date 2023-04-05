Приянка Чопра вышла в свет в ярком вечернем платье (фото)
Звезда экрана посетила премьеру своего сериала в Мумбаи.
40-летняя индийская актриса Приянка Чопра вышла в свет в ярком вечернем платье. Об этом пишет Daily Mail.
Бывшая звезда Болливуда продемонстрировала свое безупречное чувство стиля, посетив премьеру телесериала Amazon Citadel со своим коллегой Ричардом Мэдденом в Мумбам.
Жена Ника Джонаса, играющая одного из персонажей в "Цитаделе", надела гламурное бирюзовое платье с асимметричным подолом и шлейфом, спускавшимся к земле на спине.
Ее наряд без бретелек в горошек имел разрез до бедра, который оставлял ее ноги напоказ, а юбке прибавляли объем несколько сетчатых слоев.
Платье имело некоторые собранные детали спереди и большой бант, расположенный внизу спины.
Экранная звезда, которая замужем за американским певцом Ником Джонасом, выбрала пару высоких черных туфель на платформе с украшенными драгоценностями ремешками, чтобы добавить несколько дюймов к своему телосложению.
"Последняя ночь была сказочная", — прокомментировала вечер Приянка Чопра.
Дополнили образ звезды вечерний макияж и роскошная укладка.
"Здесь не на что смотреть. Просто Надя и Мейсон разделяют любовь после просмотра Цитадели впервые в Мумбаи.. ❤️🙏🏽 🥹", — подписала общий снимок с коллегой по цеху Чопра.
Напомним, Приянка Чопра посетила мероприятие в Мумбаи с мужем Ником Джонасом.
Также Фокус писал о другом образе Приянки Чопры на премьере сериала "Цитадель".