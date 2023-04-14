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Стиль жизни

Приянка Чопра продемонстрировала идеальное черное платье (фото)

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Фото: priyankachopra | Приянка Чопра

Звезда экрана активно рекламирует свой новый сериал.

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40-летняя индийская актриса и модель Приянка Чопра продемонстрировала идеальное черное платье. Снимками жена Ника Джонаса поделилась в своем Instagram с более чем 86 млн подписчиков.

Звезда экрана прибыла в столицу Великобритании в рамках тура по продвижению своего нового сериала "Цитадель". Для выхода в свет Чопра выбрала элегантное черное платье с длинными рукавами и закрытым декольте. К аутфиту актриса добавила лаконичные золотые украшения, а волосы собрала в аккуратный пучок.

Дополнением темного образа стал легкий маникюр, исполненный в светлых тонах.

"Цитадель прибыла в Лондон… @citadelonprime @primevideo", — подписала карусель фото "Мисс мира-2000".

Приянка Чопра

"Миссия выполнена", "Шикарно и красиво", "потрясающая ❤️ скучаю по тебе", — комментируют новый образ звезды экрана ее фанаты.

Приянка Чопра активно продвигает свой новый сериал "Цитадель". Ранее актриса уже посетила родную Индию, а именно Мумбаи.

Знаменитость вместе с младшим на 10 лет Ником Джонасом воспитывает годовалую дочь Мелти Мэри, родившуюся в конце 2021 года с помощью суррогатной матери.

Напомним, Приянка Чопра показала первую Пасху своей годовалой дочери в семейном кругу.

Также Фокус писал о ярком вечернем платье, которое продемонстрировала во время выхода в свет Приянка Чопра.