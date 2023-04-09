Приянка Чопра показала первую Пасху дочери в кругу семьи (фото)

Несмотря на то, что девочка родилась в январе, домой ее забрали только в мае 2022 года.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала подросшую дочь. Новыми снимками наследницы бывшая "Мисс мира" делится в своем Instagram.

На первом фото годовалая Мелти Мэри стоит у окна и смотрит на улицу. На втором дочь Приянки Чопры и Ника Джонаса празднует свою первую Пасху в кругу семьи. Девочку одели в светло-желтый костюмчик.

"Счастливой Пасхи всем празднующим", — подписала снимок индийская знаменитость.

Дочь Приянки Чопры и Ника Джонаса Дочь Приянки Чопры и Ника Джонаса

Первый общий ребенок Приянки Чопры и Ника Джонаса родился в начале 2022 года с помощью суррогатной матери. Девочка стала первенцем для обоих знаменитостей. Ее назвали Мелти Мэри и долго не показывали лицо малыша общественности.

Из-за того, что дочь Чопры и Джонаса родилась раньше срока, ей пришлось долгое время находиться под наблюдением врачей, поэтому звездные родители забрали наследницу домой только в конце весны 2022 года.

Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: priyankachopra

Инсайдеры сообщали, что индийская актриса и 30-летний американский музыкант уже готовы к еще одному пополнению в семье.

Напомним, Приянка Чопра впервые отвезла годовалую дочь в Индию.

Также Фокус писал о ярком выходе Приянки Чопры на публику в рамках показа сериала "Цитадель" в Мумбаи.