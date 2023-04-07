Приянка Чопра показала первое путешествие дочери в Индию (фото)
Девочка родилась в декабре 2021 года и стала первым ребенком индийской актрисы и американского певца.
40-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала первое путешествие дочери в Индию. Семейными снимками звезда экрана поделилась в своем Instagram.
"Первая поездка Мелти Мэри в Индию должна была завершить благословение Шри Сиддхивинака 🙏🏽❤️ #HanumanJayanti #GanpatiBappaMorya", — подписала актриса карусель фото, сделанных в Мумбаи.
На снимках годовалая дочь Приянки Чопры и певца Ника Джонаса одета в светлый костюм с традиционными индийскими элементами.
Индийская звезда экрана и американский музыкант впервые стали родителями в декабре 2021 года. Первенца звездной паре родила суррогатная мама, из-за чего они встретились с дочерью только весной 2022.
Долгое время знаменитости не показывали лица Мелти Мэри, однако впоследствии вышли всей семьей на публичное мероприятие, взяв с собой наследницу.
В частности, инсайдеры впоследствии сообщали, что Приянка и Ник уже готовы к еще одному пополнению в семье. Звездная пара заключила брак в 2018 году в Индии по всем местным традициям.
Напомним, Приянка Чопра вышла в свет в роскошном вечернем платье.
Также Фокус писал о публичном выходе Приянки Чопры и Ника Джонаса на мероприятии в Мумбаи.