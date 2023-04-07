Приянка Чопра показала первое путешествие дочери в Индию (фото)

Девочка родилась в декабре 2021 года и стала первым ребенком индийской актрисы и американского певца.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала первое путешествие дочери в Индию. Семейными снимками звезда экрана поделилась в своем Instagram.

"Первая поездка Мелти Мэри в Индию должна была завершить благословение Шри Сиддхивинака 🙏🏽❤️ #HanumanJayanti #GanpatiBappaMorya", — подписала актриса карусель фото, сделанных в Мумбаи.

На снимках годовалая дочь Приянки Чопры и певца Ника Джонаса одета в светлый костюм с традиционными индийскими элементами.

Приянка Чопра со своей дочерью

Индийская звезда экрана и американский музыкант впервые стали родителями в декабре 2021 года. Первенца звездной паре родила суррогатная мама, из-за чего они встретились с дочерью только весной 2022.

Долгое время знаменитости не показывали лица Мелти Мэри, однако впоследствии вышли всей семьей на публичное мероприятие, взяв с собой наследницу.

Приянка Чопра с дочерью Фото: Getty Images

В частности, инсайдеры впоследствии сообщали, что Приянка и Ник уже готовы к еще одному пополнению в семье. Звездная пара заключила брак в 2018 году в Индии по всем местным традициям.

Напомним, Приянка Чопра вышла в свет в роскошном вечернем платье.

Также Фокус писал о публичном выходе Приянки Чопры и Ника Джонаса на мероприятии в Мумбаи.