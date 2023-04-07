Пріянка Чопра показала першу подорож доньки до Індії (фото)
Дівчинка народилася у грудні 2021 та стала першою дитиною індійської акторки та американського співака.
40-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала першу подорож доньки до Індії. Сімейними знімками зірка екрану поділилася у своєму Instagram.
"Перша поїздка Мелті Мері до Індії мала завершити благословення Шрі Сіддхівінаяк 🙏🏽❤️ #HanumanJayanti #GanpatiBappaMorya", — підписала акторка карусель фото, зроблених у Мумбаї.
На знімках однорічна донька Пріянки Чопри та співака Ніка Джонаса одягнена у світлий костюмчик з традиційними індійськими елементами.
Індійська зірка екрану та американський музикант уперше стали батьками у грудні 2021. Первістка зірковій парі народила сурогатна мама, через що вони зустрілися з донькою лише навесні 2022.
Тривалий час знаменитості не показували обличчя Мелті Мері, проте згодом вийшли усією сімʼєю на публічний захід, взявши із собою спадкоємицю.
Зокрема інсайдери згодом повідомляли, що Пріянка та Нік уже готові до ще одного поповнення в родині. Зіркова пара уклала шлюб у 2018 році в Індії за всіма місцевими традиціями.
Нагадаємо, Пріянка Чопра вийшла у світ у розкішній вечірній сукні.
Також Фокус писав про публічний вихід Пріянки Чопри та Ніка Джонаса на заході у Мумбаї.