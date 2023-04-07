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Стиль життя

Пріянка Чопра показала першу подорож доньки до Індії (фото)

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Фото: Getty Images | Пріянка Чопра та Нік Джонас

Дівчинка народилася у грудні 2021 та стала першою дитиною індійської акторки та американського співака.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала першу подорож доньки до Індії. Сімейними знімками зірка екрану поділилася у своєму Instagram.

"Перша поїздка Мелті Мері до Індії мала завершити благословення Шрі Сіддхівінаяк 🙏🏽❤️ #HanumanJayanti #GanpatiBappaMorya", — підписала акторка карусель фото, зроблених у Мумбаї.

На знімках однорічна донька Пріянки Чопри та співака Ніка Джонаса одягнена у світлий костюмчик з традиційними індійськими елементами.

Пріянка Чопра зі своєю донькою

Індійська зірка екрану та американський музикант уперше стали батьками у грудні 2021. Первістка зірковій парі народила сурогатна мама, через що вони зустрілися з донькою лише навесні 2022.

Тривалий час знаменитості не показували обличчя Мелті Мері, проте згодом вийшли усією сімʼєю на публічний захід, взявши із собою спадкоємицю.

Пріянка Чопра з донькою Fullscreen
Пріянка Чопра з донькою
Фото: Getty Images

Зокрема інсайдери згодом повідомляли, що Пріянка та Нік уже готові до ще одного поповнення в родині. Зіркова пара уклала шлюб у 2018 році в Індії за всіма місцевими традиціями.

Нагадаємо, Пріянка Чопра вийшла у світ у розкішній вечірній сукні.

Також Фокус писав про публічний вихід Пріянки Чопри та Ніка Джонаса на заході у Мумбаї.