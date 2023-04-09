Пріянка Чопра показала перший Великдень доньки в родинному колі (фото)

Попри те, що дівчинка народилася у січні, додому її забрали лише у травні 2022-го.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала доньку, що підросла. Новими знімками спадкоємиці колишня "Міс світу" ділиться у своєму Instagram.

На першому фото однорічна Мелті Мері стоїть біля вікна та дивиться на вулицю. На другому донька Пріянки Чопри та Ніка Джонаса святкує свій перший Великдень у колі родини. Дівчинку одягнули у світло-жовтий костюмчик.

"Щасливого Великодня всім, хто святкує", — підписала знімок індійська знаменитість.

Донька Пріянки Чопри та Ніка Джонаса Донька Пріянки Чопри та Ніка Джонаса

Перша спільна дитина Пріянки Чопри та Ніка Джонаса народилася на початку 2022 року за допомогою сурогатної матері. Дівчинка стала первістком для обох знаменитостей. Її назвали Мелті Мері і тривалий час не показували обличчя малюка громадськості.

Через те, що донька Чопри та Джонаса народилася раніше терміну, їй довелося тривалий час перебувати під наглядом лікарів, тому зіркові батьки забрали спадкоємицю додому лише наприкінці весни 2022 року.

Пріянка Чопра та Нік Джонас Фото: priyankachopra

Інсайдери згодом повідомляли, що індійська акторка та американський музикант уже готові до ще одного поповнення в родині.

Нагадаємо, Пріянка Чопра вперше відвезла однорічну доньку до Індії.

Також Фокус писав про яскравий вихід Пріянки Чопри на публіку в межах показу серіалу "Цитадель" у Мумбаї.