Пріянка Чопра в розкішній червоній сукні вийшла на публіку з чоловіком (фото)

Знаменитість активно просуває свій новий серіал "Цитадель".

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40-річна індійська акторка та модель Пріянка Чопра вийшла на червону доріжку в компанії свого чоловіка Ніка Джонаса. Знімками з премʼєри серіалу "Цитадень" колишня зірка Боллівуду ділиться у своєму Instagram з понад 80 млн підписників.

Чопра зіграла головну роль разом із Річардом Медденом у серіалі, у якому шпигуни об’єднуються для боротьби з глобальною загрозою.

Вийшовши на прем'єру в лондонському Королівському театрі, Пріянка прикувала до себе увагу, позуючи в червоній атласній сукні Vivienne Westwood з відкритими плечима.

Вона продемонструвала свою неймовірну фігуру в яскравому ансамблі та додала до аутфіту лаконічні аксесуари

Ексзірка Боллівуду підкреслила свої яскраві риси обличчя палітрою макіяжу "смокі-айз".

Пріянка Чопра

30-річний Нік Джонас був помічений, коли притулився до своєї дружини та обійняв її на публіці.

Для цієї події Нік підкреслив стильну фігуру в джемпері з високим горлом і чорному костюмі, який він доповнив годинником Boucheron Reflet і каблучкою Quatre.

Пріянка Чопра та Нік Джонас Фото: Getty Images

"Ніч Всесвітньої прем'єри ❤️ @citadelonprime", — підписала карусель кадрів 40-річна знаменитість.

Пріянка Чопра

Нагадаємо, Пріянка Чопра показала пальто на весну 2023.

Також Фокус писав про ідеальну чорну сукню, яку раніше продемонструвала Пріянка Чопра.