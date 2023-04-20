Приянка Чопра в роскошном красном платье вышла на публику с мужем (фото)

Знаменитость активно продвигает свой новый сериал "Цитадель".

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40-летняя индийская актриса и модель Приянка Чопра вышла на красную дорожку в компании своего мужа Ника Джонаса. Снимками с премьеры сериала "Цитадень" бывшая звезда Болливуда делится в своем Instagram с более чем 80 млн подписчиков.

Чопра сыграла главную роль вместе с Ричардом Мэдденом в сериале, в котором шпионы объединяются для борьбы с глобальной угрозой.

Выйдя на премьеру в лондонском Королевском театре, Приянка приковала к себе внимание, позируя в красном атласном платье Vivienne Westwood с открытыми плечами.

Она продемонстрировала свою невероятную фигуру в ярком ансамбле и добавила к аутфиту лаконичные аксессуары.

Экс-звезда Болливуда подчеркнула свои яркие черты лица палитрой макияжа "смоки-айз".

Приянка Чопра

30-летний Ник Джонас был замечен, прижавшись к своей жене и обняв ее на публике.

Для этого события Ник подчеркнул стильную фигуру в джемпере с высоким горлом и черном костюме, который он дополнил часами Boucheron Reflet и кольцом Quatre.

Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Getty Images

"Ночь Всемирной премьеры ❤️ @citadelonprime", — подписала карусель кадров 40-летняя знаменитость.

Приянка Чопра

Напомним, Приянка Чопра показала пальто на весну 2023 года.

Также Фокус писал об идеальном черном платье, которое ранее продемонстрировала Приянка Чопра.