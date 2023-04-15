Просто и стильно: Приянка Чопра продемонстрировала пальто на весну 2023

Звезда продемонстрировала свое шикарное чувство стиля.

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40-летняя индийская актриса и модель Приянка Чопра продемонстрировала идеальное пальто на весну 2023 года. Знаменитость заметили папарацци, когда она покидала The London Hotel после посещения аншлагового концерта Jonas Brothers в лондонском Королевском Альберт-Холле. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса выглядела элегантно в разноцветном наряде под длинным черным пальто с запахом. К своему наряду она подобрала бежевую большую сумку Louis Vuitton Neverfull за 2700 долларов, черные слипоны Gucci за 1000 долларов и солнцезащитные очки.

Накануне она была замечена со своей 27-летней невесткой Софи Тернер, которая замужем за 33-летним братом Ника Джонаса. Дуэт танцевал всю ночь напролет и не мог отвести глаз от своих мужей.

Знаменитость вместе с младшим на 10 лет Ником Джонасом воспитывает годовалую дочь Мелти Мэри, родившуюся в конце 2021 года с помощью суррогатной матери.

Напомним, Приянка Чопра показала первую Пасху своей годовалой дочери в семейном кругу.

Также Фокус писал о ярком вечернем платье, которое продемонстрировала во время выхода в свет Приянка Чопра.