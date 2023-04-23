Приянка Чопра показала встречу с дочерью после длительной разлуки (фото)

Звезда экрана и бывшая "Мисс мира" активно продвигает свой новый сериал "Цитадель", посещая европейские столицы.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала встречу с годовалой дочерью после продолжительной разлуки. Семейными снимками жена Ника Джонаса делится в своем Instagram.

После промо-тура в Европе шпионского сериала "Цитадель" Приянка Чопра вернулась в США, где снова встретилась со своей годовалой дочерью Мелти Мэри.

"Снова вместе", — подписала трогательные кадры индийская знаменитость.

На фото годовалый малыш одет в розовый костюм, а звездная мама вручает ей гостинцы из Италии. Ведь в Риме актриса с коллегами по цеху накануне представили свою новую картину.

Приянка Чопра с дочерью Приянка Чопра с дочерью

Бывшая звезда Болливуда и американский музыкант Ник Джонас поженились в 2018 году. Разница в возрасте знаменитостей составляет десять лет (Чопра старше своего избранника), однако они не обращают на это внимания.

В начале 2022 стало известно о пополнении в семье звезд. Для пары родила дочь суррогатная мать. Девочку назвали Мелти Мэри и долго не показывали ее лицо поклонникам. Впрочем, вскоре супруги вышли на публику, где официально представили свою наследницу.

Приянка Чопра и Ник Джонас в Риме

Напомним, в Лондоне Приянка Чопра вышла на красную дорожку в компании мужа.

Также Фокус писал об идеальном черном платье, которое ранее продемонстрировала 40-летняя Приянка Чопра.