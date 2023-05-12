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Стиль жизни

Приянка Чопра рассказала от чего готова отказаться ради дочери

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Фото: Instagram @priyankachopra | Приянка Чопра

Приоритеты Приянки Чопры изменились с тех пор, как у нее появилась дочь.

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40-летняя индийская актриса и модель Приянка Чопра поделилась, что готова отказаться от карьеры ради дочери. Об этом она сказала в новом интервью, пишет РageSix.

"Если бы меня попросили бросить карьеру и просто переехать в другую страну, я бы сделала это без вопросов ради дочери", — поделилась Приянка.

Бывшая "Мисс мира" также отметила, что ее родители — Мадху Чопра и Ашок Чопра — сделали то же самое с переездом в Мумбаи, когда ее карьера пошла вверх в подростковом возрасте. Теперь с годовалой дочкой она начала смотреть на свою карьеру "по-другому".

"Я хочу вернуться домой вовремя, — сказала она о рабочих днях на съемочной площадке. — Я очень быстро заканчиваю свою работу, а потом я дома. Это не значит, что я не люблю свою работу. Это не значит, что я не собираюсь делать это с тем же удовольствием, с которым я делала это раньше. Но теперь я знаю, что жизнь не менее важна".

Приянка Чопра с дочкой Fullscreen
Приянка Чопра с дочкой
Фото: Getty Images

Напомним, Приянка Чопра и американский певец Ник Джонас поженились в 2018. Между ними разница в возрасте 10 лет. Мелти Мэри — пока единственный общий ребенок супругов. Девочку родила суррогатная мать в конце 2021 года. Однако стало известно о пополнении в семье через несколько месяцев после этого.

Первые сто дней своей жизни Мелти провела под наблюдением врачей, ведь малышка родилась раньше времени.

Ранее Фокус писал, что Приянка Чопра показала встречу с годовалой дочерью после продолжительной разлуки.