Дочь Приянки Чопры провела первые 100 дней жизни в больнице

Приянка Чопра вспоминает время, проведенное с дочерью Мелти Мэри в отделении интенсивной терапии для новорожденных.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра появилась на обложке журнала "Today". В интервью глянцу она рассказала о своем новом понимании "баланса между работой и личной жизнью" с тех пор, как стала мамой дочери Мелти Мари.

Жена Ника Джонаса говорит, что несмотря ни на что, как только ее рабочий день закончится, приходит время искупать ее малышку.

"После этого я недоступна. Мы принимаем ванну, разговариваем и ложимся спать, — поделилась Приянка. — А потом наступает наше время (для меня и Ника), будь то у нас друзья или просто сидим вместе и смотрим фильм".

Приянка Чопра для "Today"

Звездные супруги сильно опирались друг на друга после рождения Мелти и впоследствии провели более 100 дней в отделении интенсивной терапии.

"Помню, он просто держал меня за плечи, и я сказала: "Просто скажи мне, что делать, потому что я не знаю, что делать". А он говорит: "Просто садись ко мне в машину". И мы уехали в больницу. Она родилась, и с того момента, как она сделала свой первый вдох, и до сих пор она никогда не была без кого-то из нас, никогда", — поделилась бывшая "Мисс мира".

Приянка Чопра с дочкой

Молодая мама оглядывается назад и отмечает: "Я не думаю, что это был наш тест. Я думаю, что это был ее тест".

"Я очень, очень рано поняла, что не могу позволить себе роскошь бояться или быть слабой, потому что она была напугана и слаба. И я должна была быть ее силой, как ее мама, — объясняет Чопра. — Мне нужно было, чтобы она в каждый данный момент чувствовала, что она не одна, что она у нас есть".

Даже когда их маленькая девочка вернулась домой, Приянка изо всех сил пыталась приспособиться к тому, как заботиться о своем ребенке вне этой среды.

"[В отделении интенсивной терапии] вы знаете, что ваш ребенок жив, потому что вы можете видеть его сердцебиение (на мониторе). Я не могла спать несколько дней, потому что теперь она внезапно оказалась дома без монитора, — поделилась она. — Раньше я прикладывала ухо к ее груди. Я просыпалась каждые пару минут, чтобы посмотреть, все ли с ней в порядке. Это продолжалось неделями".

Ник Джонас с дочерью

Напомним, Приянка Чопра показала встречу с годовалой дочерью после продолжительной разлуки.

Также Фокус писал, что в Лондоне Приянка Чопра вышла на красную дорожку в компании мужа.