Дочка Пріянки Чопри провела перші 100 днів життя в лікарні

Пріянка Чопра згадує час, проведений із дочкою Мелті Мері у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра з'явилася на обкладинці журналу "Today". В інтерв'ю глянцю вона розповіла про своє нове розуміння "балансу між роботою та особистим життям", відколи стала мамою дочки Мелті Марі.

Дружина Ніка Джонаса каже, що попри все, як тільки її робочий день закінчиться, настав час купати її малечу.

"Після цього я недоступна. Ми приймаємо ванну, розмовляємо та лягаємо спати, — поділилася Пріянка. — А потім настає наш час (для мене й Ніка), чи-то у нас друзі, чи просто сидимо разом і дивимося фільм".

Пріянка Чопра для "Today"

Зіркове подружжя сильно спиралося одне на одного після народження Мелті й згодом провело понад 100 днів у відділенні інтенсивної терапії.

"Пам'ятаю, він просто тримав мене за плечі, і я сказала: "Просто скажи мені, що робити, тому що я не знаю, що робити". А він каже: "Просто сідай до мене в машину". І ми поїхали до лікарні. Вона народилася, і з того моменту, як вона зробила свій перший вдих, і досі вона ніколи не була без когось із нас, ніколи", — поділилася колишня "Міс світу".

Пріянка Чопра з донькою

Молода мама озирається назад і зазначає: "Я не думаю, що це був наш тест. Я думаю, що це був її тест".

"Я дуже, дуже рано зрозуміла, що не можу дозволити собі розкіш боятися або бути слабкою, тому що вона була налякана та слабка. І я мала бути її силою, як її мама, — пояснює Чопра. — Мені потрібно було, щоб вона в кожний момент відчувала, що вона не одна, що вона у нас є".

Навіть коли їхня маленька дівчинка повернулася додому, Пріянка щосили намагалася пристосуватися до того, як піклуватися про свою дитину поза цим середовищем.

"[У відділенні інтенсивної терапії] ви знаєте, що ваша дитина жива, тому що ви можете бачити її серцебиття (на моніторі). Я не могла спати кілька днів, тому що тепер вона раптово опинилася вдома без монітора, — поділилася вона. — Раніше я прикладала вухо до її грудей. Я прокидалася кожні пару хвилин, щоб подивитися, чи все з нею гаразд. Це тривало тижнями".

Нік Джонас із дочкою

Нагадаємо, Пріянка Чопра показала зустріч із однорічною дочкою після тривалої розлуки.

Також Фокус писав, що в Лондоні Пріянка Чопра вийшла на червону доріжку в компанії чоловіка.