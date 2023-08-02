Нік Джонас поділився знімками Пріянки Чопри в бікіні (фото)

У серії фотографій у соцмережах артист також опублікував зворушливі фото з донькою.

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30-річний американський співак Нік Джонас опублікував у своєму Instagram-акаунті добірку сімейних фотографій. Зокрема, артист показав на знімках свою дружину, 41-річну індійську акторку Пріянку Чопру, і 18-місячну доньку Мелті Мері.

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"Липень був фільмом", — написав Джонас у підписі до публікації, підсумовуючи цілий місяць спогадів.

На першому знімку акторка сиділа на колінах у чоловіка, коли вони були в барі на пляжі. На прогулянці колишня Міс Світу, яка виграла конкурс краси у 2000 році, продемонструвала свою підтягнуту фігуру в червоно-білому бікіні в шахову клітинку і в білих сонцезахисних окулярах.

Тим часом Джонас одягнув сіру футболку без рукавів з графічним принтом, пару чорних боксерів з анімалістичним принтом і білу бейсболку.

Пріянка Чопра та Нік Джонас Фото: Instagram @nickjonas

На наступному фото Мелті, народжена сурогатною матір'ю, у білій футболці, білому підгузку і небесно-блакитній шапочці, прикрашеній різнокольоровими смайликами, опускає ноги в басейн і сидить на краю, коли її батько притримує її ззаду однією рукою.

Нік Джонас із донькою Фото: Instagram @nickjonas

На ще одному знімку із серії була зображена сім'я з трьох осіб. Чопра була в червоному бікіні та сонцезахисних окулярах. Тим часом Джонас одягнений у той самий одяг, що й на першому фото. Що стосується Мелті Мері, вона одягла білий гідрокостюм і білий капелюх від сонця.

Пріянка Чопра і Нік Джонас із донькою Фото: Instagram @nickjonas

Також Фокус писав, що Нік Джонас зворушливо привітав Пріянку Чопру з днем народження.