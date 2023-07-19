Нік Джонас зворушливо привітав Пріянку Чопру з днем народження (фото)

Індійській акторці та моделі виповнився 41 рік.

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30-річний американський співак Нік Джонас привітав з днем народження дружину Пріянку Чопру. Сімейним знімком музикант ділиться у своєму Instagram з 35 млн підписників.

Індійській акторці та Міс світу 2000 року 18 липня виповнився 41 рік.

"Я люблю тебе вітати. З днем народження, моя любове", — написав Джонас, поділившись фото з коханою з літнього відпочинку.

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Пріянка Чопра та Нік Джонас

До привітань знаменитості приєдналися підписники Ніка.

"Коли Приянка оголосила про шлюб з тобою, у мене було багато сумнівів. Але тепер я розумію, чому вона обрала тебе. Бажаю завжди бачити вас обох щасливими", "Мої улюблені назавжди, з днем народження", "Найкращі! Прикраса липня!" — пишуть фоловери знаменитостей.

Пріянка Чопра та Нік Джонас Фото: Getty Images

Пріянка Чопра та Нік Джонас одружилися у 2018 році на церемонії в Індії. На початку 2022 стало відомо, що зірковій парі народила доньку сурогатна мати. Дівчинку назвали Мелті Мері та вже показали публіці.

Пріянка Чопра з донькою Фото: Getty Images

Нагадаємо, однорічна донька Пріянки Чопри та Ніка Джонаса вперше відвідала Royal Ascot.

Також Фокус писав про те, чому Нік Джонас вирішив знятися в новому фільмі дружини "Знову кохання".