Нік Джонас зворушливо привітав Пріянку Чопру з днем народження (фото)
Індійській акторці та моделі виповнився 41 рік.
30-річний американський співак Нік Джонас привітав з днем народження дружину Пріянку Чопру. Сімейним знімком музикант ділиться у своєму Instagram з 35 млн підписників.
Індійській акторці та Міс світу 2000 року 18 липня виповнився 41 рік.
"Я люблю тебе вітати. З днем народження, моя любове", — написав Джонас, поділившись фото з коханою з літнього відпочинку.
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До привітань знаменитості приєдналися підписники Ніка.
"Коли Приянка оголосила про шлюб з тобою, у мене було багато сумнівів. Але тепер я розумію, чому вона обрала тебе. Бажаю завжди бачити вас обох щасливими", "Мої улюблені назавжди, з днем народження", "Найкращі! Прикраса липня!" — пишуть фоловери знаменитостей.
Пріянка Чопра та Нік Джонас одружилися у 2018 році на церемонії в Індії. На початку 2022 стало відомо, що зірковій парі народила доньку сурогатна мати. Дівчинку назвали Мелті Мері та вже показали публіці.
Нагадаємо, однорічна донька Пріянки Чопри та Ніка Джонаса вперше відвідала Royal Ascot.
Також Фокус писав про те, чому Нік Джонас вирішив знятися в новому фільмі дружини "Знову кохання".