Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Пріянка Чопра показала підготовку доньки до першого Royal Ascot (фото)

Пріянка Чопра, Пріянка Чопра донька, роял аскот, королівські скачки, донька пріянки чопри та ніка джонаса, Royal Ascot
Фото: Priyanka Chopra Jonas/Instagram | Пріянка Чопра

Спадкоємиця знаменитостей приміряла свій перший капелюшок.

Related video

40-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала перший Royal Ascot доньки. Знімками зірка екрану ділиться в Instagram.

Міс світу 2000 та її чоловік, американський музикант Нік Джонас відвідали з донькою Royal Ascot, британські кінні скачки, які проводяться протягом п’яти днів в Аскоті кожного року в червні. Члени королівської родини Великобританії також відвідують цю подію, демонструючи елегантні образи.

Чопра поділилася фотографією, на якій позують вона, Нік Джонас і однорічна Малті Мері. Поки акторка тримає доньку на руках, Нік кріпить капелюшок на голові спадкоємиці.

"Перший капелюшок. Готова для Ascot, Малті?" — написала 40-річна знаменитість.

Уся зіркова родина позує у світлих образах, включно з маленькою Малті Мері.

Пріянка Чопра та Нік Джонас з донькою Fullscreen
Пріянка Чопра та Нік Джонас з донькою
Фото: Скріншот

Єдина дитина зіркового подружжя народилася наприкінці 2021 року, хоча про це стало відомо уже у 2022-му. Дівчинку народила сурогатна мама, і вона тривалий час провела під наглядом лікарів.

Колишня зірка Боллівуду часто ділиться зворушливими кадрами зі спадкоємицею у своїх соцмережах.

Пріянка Чопра з донькою Fullscreen
Пріянка Чопра з донькою

У Фокус. Стиль з'явився на свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Нагадаємо, Королівська принцеса Анна відвідала скачки в Аскоті в елегантному бірюзовому образі.

Також Фокус писав про нові фото однорічної доньки Пріянки Чопри та Ніка Джонаса.