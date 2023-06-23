Пріянка Чопра показала підготовку доньки до першого Royal Ascot (фото)

Спадкоємиця знаменитостей приміряла свій перший капелюшок.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала перший Royal Ascot доньки. Знімками зірка екрану ділиться в Instagram.

Міс світу 2000 та її чоловік, американський музикант Нік Джонас відвідали з донькою Royal Ascot, британські кінні скачки, які проводяться протягом п’яти днів в Аскоті кожного року в червні. Члени королівської родини Великобританії також відвідують цю подію, демонструючи елегантні образи.

Чопра поділилася фотографією, на якій позують вона, Нік Джонас і однорічна Малті Мері. Поки акторка тримає доньку на руках, Нік кріпить капелюшок на голові спадкоємиці.

"Перший капелюшок. Готова для Ascot, Малті?" — написала 40-річна знаменитість.

Уся зіркова родина позує у світлих образах, включно з маленькою Малті Мері.

Пріянка Чопра та Нік Джонас з донькою Фото: Скріншот

Єдина дитина зіркового подружжя народилася наприкінці 2021 року, хоча про це стало відомо уже у 2022-му. Дівчинку народила сурогатна мама, і вона тривалий час провела під наглядом лікарів.

Колишня зірка Боллівуду часто ділиться зворушливими кадрами зі спадкоємицею у своїх соцмережах.

Пріянка Чопра з донькою

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Нагадаємо, Королівська принцеса Анна відвідала скачки в Аскоті в елегантному бірюзовому образі.

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