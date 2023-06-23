Приянка Чопра показала подготовку дочери к первому Royal Ascot (фото)

Наследница знаменитостей примерила свою первую шляпку.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала первый Royal Ascot дочери. Снимками звезда экрана делится в Instagram.

Мисс мира 2000 и ее муж, американский музыкант Ник Джонас посетили с дочерью Royal Ascot, британские конные скачки, которые проводятся в течение пяти дней в Аскоте каждый год в июне. Члены королевской семьи Великобритании также посещают это событие, демонстрируя элегантные образы.

Чопра поделилась фотографией, на которой позируют она, Ник Джонас и годовалая Малти Мэри. Пока актриса держит дочь на руках, Ник крепит шляпку на голове наследницы.

"Первая шляпка. Готова к Ascot, Малти?" — написала 40-летняя знаменитость.

Вся звездная семья позирует в светлых образах, включая маленькую Малти Мэри.

Приянка Чопра и Ник Джонас с дочерью Фото: скріншот

Единственный ребенок звездных супругов родился в конце 2021 года, хотя об этом стало известно уже в 2022-м. Девочку родила суррогатная мама, и она долгое время провела под наблюдением врачей.

Бывшая звезда Болливуда часто делится трогательными кадрами с наследницей в своих соцсетях.

Приянка Чопра с дочерью

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Напомним, Королевская принцесса Анна посетила скачки в Аскоте в элегантном бирюзовом образе.

Также Фокус писал о новых фото годовалой дочери Приянки Чопры и Ника Джонаса.