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Стиль жизни

Приянка Чопра показала подросшую дочь (фото)

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Фото: Instagram @priyankachopra | Ник Джонас с дочерью

Звезда экрана поздравила самых важных мужчин с Днем отца.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала подросшую дочь. Поздравлением с Днем отца 2023 года бывшая звезда Болливуда поделилась в своем Instagram.

"Он будет самым громким в комнате, когда вы выиграете. Его мудрость будет плечами, на которых вы держитесь. Ваши слезы разбьют ему сердце. Он никогда не покажет вам, что ему больно. Его радость — это ваша радость. Я люблю тебя @nickjonas спасибо, что ты наш... Мелти Мэри и мне так повезло... Люблю тебя @papakjonas ты был таким особенным сегодня и каждый день ❤️ С Днем отца. Обнимите их, если можете. Скучаю по тебе, папа", — подписала праздничную публикацию Приянка Чопра.

На семейных снимках маленькая Мелти Мэри учится читать со своим папой – музыкантом Ником Джонасом. Кроме того, Чопра показала архивное фото своих родителей и снимок дочери с отцом Ника.

Приянка Чопра поздравила с Днем отца самых важных мужчин в своей жизни

Мелти Мэри родилась в конце 2021 года от суррогатной матери. Девочка долгое время провела под наблюдением врачей, поэтому родители ее забрали домой через несколько месяцев.

Приянка Чопра с дочерью Fullscreen
Приянка Чопра с дочерью
Фото: Getty Images

Напомним, Приянка Чопра показала трогательное видео с дочерью.

Также Фокус писал о путешествии Приянки Чопры с семьей в Ливерпуль.