Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Приянка Чопра показала новые фото дочери

Приянка Чопра, Приянка Чопра дочь, Приянка Чопра ник джонас, ливерпуль, семейный уикенд, малти мери
Фото: Priyanka Chopra Jonas/Instagram | Приянка Чопра

Годовалая Мелти Мэри отправилась на уикенд в Англию.

Related video

40-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала новые фото годовалой дочери. Съемками семейного уикенда звезда экрана делится в Instagram.

Мисс мира 2000 года поделилась фотоальбомом из своей недавней поездки в Ливерпуль. Она поехала в город с мужем Ником Джонасом, мамой, свекровью Дениз Джонас, дочерью Малти Мэри и их друзьями. Отец Ника Пол Кевин Джонас также был замечен на некоторых фотографиях.

На кадрах, опубликованных Чопрой, видно, как она позирует с мужем. Актриса одета в белую рубашку и кепку, а певец был в синей рубашке с темными очками. Далее ее фото с подругой Таманной Датт, когда они сидят на пароме. Далее следует изображение маленькой Мелти Мэри в детском кресле, играющей с маленькой сумочкой. На фото она одета в розовое платье.

Затем семья следует на железнодорожную станцию с Приянкой, которая несет дочь. На других фотографиях показано, как Приянка показывает наследнице пейзажи сельской местности во время поездки в Ливерпуль. На снимках также видно, как Мелти играет в надувном детском бассейне.

Приянка Чопра и ее семья

Напомним, Приянка Чопра с мамой посетили концерт Бейонсе.

Также Фокус писал о трудностях в начале карьеры Приянки Чопры в Голливуде.