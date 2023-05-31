Приянка Чопра рассказала о требованиях режиссера показать ее нижнее белье

В начале карьеры звезда Болливуда столкнулась с неприятной ситуацией на съемочной площадке.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра рассказала о домогательствах со стороны болливудского режиссера в начале ее карьеры. Об этом пишет The Zoe Report.

Жена Ника Джонаса вспомнила, как она однажды работала над проектом, где режиссер заставлял показать ее нижнее белье во время съемок сцены. Хотя звезда "Снова любовь" не назвала имени режиссера или фильма, она объяснила, что должна была "соблазнять" кого-то как агент под прикрытием в этой картине.

"Я под прикрытием, я соблазняю парня — очевидно, это то, что делают девушки, когда они под прикрытием. Но я соблазняю парня, и мне придется снять часть одежды", — объяснила бывшая Мисс мира.

Чопра вспомнила, что режиссер настаивал на том, чтобы увидеть в сцене ее нижнее белье.

Приянка Чопра Фото: Instagram @priyankachopra

"Нет, мне нужно увидеть ее нижнее белье. Иначе зачем кто-то приходит смотреть этот фильм?" – сказал тогда режиссер, персона которого остается загадкой.

Чопра Джонас отметила, что режиссер сказал это не ей, а стилисту перед ней, что она назвала "дегуманным".

"Это был такой дегуманный момент. Это было ощущение: "Я ничто другое, кроме того, как меня можно использовать, мое искусство неважное, то, что я вношу, неважное", — сказала она.

Приянка Чопра Фото: Getty Images

Напомним, на что Приянка Чопра готова пойти ради своей годовалой дочери.

Также Фокус писал о роскошном образе Приянки Чопры на мероприятии в Венеции.