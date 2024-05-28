Беременная суперзвезда Болливуда Дипика Падуконе произвела фурор в ярком ансамбле

Уже в сентябре Дипика Падуконе и Ранвир Сингх впервые станут родителями.

38-летняя индийская актриса Дипика Падуконе, которая ждет первенца от своего мужа, 38-летнего актера Ранвира Сингха, порадовала 79 миллионов подписчиков в Instagram, поделившись красивыми снимками, на которых она излучает сияние в желтом ансамбле.

На фото она позирует в ярко-желтом длинном платье с широкими бретелями и квадратным вырезом. Талия наряда чуть завышена, что позволяет немного скрыть прилично округлившийся живот знаменитости, которая должна родить уже в сентябре.

Чтобы завершить свой образ, актриса предпочла минимум аксессуаров, надев только жемчужные сережки и обойдясь минимальным макияжем.

"Солнечное состояние души", – подписала она фотографии.

Как только Дипика поделилась этим постом, многие знаменитости, в том числе будущий отец Ранвир Сингх, Алия Бхатт, Шаная Капур и Света Баччан, лайкнули ее пост и выразили свою любовь.

Дипика Падуконе и Ранвир Сингх: история любви

Дипика Падуконе и Ранвир Сингх – одна из самых знаменитых пар индийской фабрики грез, известная в СМИ как DeepVeer. Первая искра между ними проскочила еще в 2012 году, когда Ранвир Сингх увидел актрису на церемонии Zee Cine Awards в Макао.

В том же году режиссер Санджай Лила Бхансали соединил их в своем предстоящем проекте "Рам и Лила", где они сыграли индийских Ромео и Джульетту. Фильм стал одним из самых кассовых в 2013 году и подарил миру новую пару. Правда, влюбленные не афишировали свои отношения.

Следующий 2013 год стал для Дипики Падуконе плодотворным в профессиональном плане. Ее фильмы "Race 2", "Этот парень сумасшедший", "Чиннайский экспресс" и уже упомянуты "Рам и Лила" имели огромный коммерческий успех. В том же году Дипика снималась для своего драматического фильма "В поисках Фанни", и Ранвир взял за правило часто появляться на съемках фильма. Если верить сообщениям, Дипика совершенно не знала об эпизодической роли Ранвира в картине.

Позже они приезжали друг к другу на съемки, намекали на роман на публичных выступлениях, а 2015 год встретили вместе, отдыхая на Мальдивах. Дипика была со своей семьей, а Ранвир присоединился к ним несколько дней спустя. Более того, 2015 стал также годом, когда Дипика в главной роли вышла на экраны "Пику", за которую она также получила премию Filmfare за лучшую женскую роль.

В том же году они снялись в горячей фотосессии для Vogue India.

Ну и главным событием 2015-го года стал выход исторической драмы "Баджирао и Мастани" Санджая Лилы Бхансали. Пара так искренне сыграла влюбленных на экране, что фильм не только снова стал одним из самых дорогих и самых кассовых, но и в очередной раз подтвердил роман.

На производство фильма "Баджирао и Мастани" ушло около $54 миллионов, что делвет его одним из самых дорогих фильмов Болливуда

В 2016 году пара открыла немного больше о своих отношениях. Выступая на IIFA Awards 2016, Дипика не упустила случая послатьвоздушные поцелуи Ранвиру.

Еще один известнейший исторический фильм "Падмавати", где Ранвир сыграл одержимого желанием завоевать царицу Падмавати стал успешным сотрудничеством актеров, после когторого они появилсиь на премьере, держась за руки.

Ранвир Сингх и Дипика Падуконе в финальной сцене "ПадмаватИ"

Звездная пара обручилась 13 ноября 2018 года в присутствии всего 40 человек. Состоялось две церемонии – менди и сангит, которые прошли в разных местах. Одна из церемоний состоялась на курорте CastaDiva с видом на озеро Комо, а другая — на вилле д'Эсте

14 ноября 2018 года Дипика Падуконе а также Ранвир Сингх связали себя узами брака в соответствии с традициями конкани. Через день, 15 ноября 2018 года, они обменялись клятвами в соответствии с обычаями синдхи. Свадебный прием в Бангалоре 21 ноября 2018 года был организован в отеле Leela Palace для большой семьи молодоженов.

Еще один свадебный прием в Мумбаи 29 ноября 2018 года в Grand Hyatt был организован для друзей и коллег Deepveer.

До того как стать родителями, пара представит еще один совместный фильм "Снова Сингхэм", который выйдет на экраны 15 августа 2024 года.

Ранее Фокус писал, что Дипика Падуконе и Икер Касильяс представили кубок ЧМ-2022.