Дипика Падуконе и Икер Касильяс представили кубок ЧМ-2022 (фото)

Футбольный трофей эксклюзивно создал модный дом Louis Vuitton.

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36-летняя индийская актриса Дипика Падуконе и 41-летний бывший испанский футболист Икер Касильяс представили главный трофей Чемпионата мира по футболу. Об этом пишет Indian Еxpress.

Болливудская звезда и экс-капитан сборной Испании представили трофей Чемпионата мира по футболу 2022 года на стадионе Lusail в Катаре. Падуконе и Касильяс сопровождали изготовленный по заказу ящик с трофеем Louis Vuitton и открыли его на стадионе.

Согласно официальному веб-сайту Louis Vuitton, "в рамках своего партнерства с одним из крупнейших спортивных событий в мире Louis Vuitton создал специально разработанные чемоданы для Чемпионатов мира по футболу 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. Ящик с трофеями был тщательно изготовлен, чтобы защитить 5 килограммов 18-каратного золота и малахита.

[ + – ] Дипика Падуконе и Икер Касильяс

Отметим, что 18 декабря 2022 года в Катаре состоится финал ЧМ-2022, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции.

[ + – ] Дипика Падуконе и Икер Касильяс Фото: Getty Images

К фанатам на трибунах индийская модель вышла в образе от Louis Vuitton. Тем временем бывший испанский спортсмен продемонстрировал классический темно-синий костюм, добавив к нему красный галстук.

Напомним, сборная Хорватии одержала победу в матче с Марокко.

Также Фокус писал о видеообращении Владимира Зеленского, которое отказались показывать на ЧМ-2022.