Дипика Падуконе и Икер Касильяс представили кубок ЧМ-2022 (фото)
Футбольный трофей эксклюзивно создал модный дом Louis Vuitton.
36-летняя индийская актриса Дипика Падуконе и 41-летний бывший испанский футболист Икер Касильяс представили главный трофей Чемпионата мира по футболу. Об этом пишет Indian Еxpress.
Болливудская звезда и экс-капитан сборной Испании представили трофей Чемпионата мира по футболу 2022 года на стадионе Lusail в Катаре. Падуконе и Касильяс сопровождали изготовленный по заказу ящик с трофеем Louis Vuitton и открыли его на стадионе.
Согласно официальному веб-сайту Louis Vuitton, "в рамках своего партнерства с одним из крупнейших спортивных событий в мире Louis Vuitton создал специально разработанные чемоданы для Чемпионатов мира по футболу 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. Ящик с трофеями был тщательно изготовлен, чтобы защитить 5 килограммов 18-каратного золота и малахита.
Отметим, что 18 декабря 2022 года в Катаре состоится финал ЧМ-2022, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции.
К фанатам на трибунах индийская модель вышла в образе от Louis Vuitton. Тем временем бывший испанский спортсмен продемонстрировал классический темно-синий костюм, добавив к нему красный галстук.
Напомним, сборная Хорватии одержала победу в матче с Марокко.
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