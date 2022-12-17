Чемпионат мира по футболу 2022: сборная Хорватии обыграла Марокко и завоевала бронзу

Хорватский защитник Йошко Гвардиол открыл счет в начале первого тайма, отправив мяч головой в ворота марокканцев. Соперник отыгрался через 2 минуты.

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Футболисты сборной Хорватии стали бронзовыми призерами Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Они победили команду Марокко в матче за третье место со счетом 2:1 на стадионе "Халифа" в Эр-Раяне.

Хорватский защитник Йошко Гвардиол открыл счет на 3-й минуте матча. Он отправил мяч в ворота марокканцев головой в падении.

Соперник хорватов через 2 минуты отыгрался — защитник Ашраф Дари с близкого расстояния головой пробил мимо вратаря Доминика Ливаковича.

Далее отличился нападающий Мислав Оршич, ударив с правого края штрафплощадки в дальнюю девятку ворот марокканцев. Все голы футболисты сборных забили в первом тайме.

[ + – ] Хорваты выигрывали серебро на чемпионате мира в 2018 году

"До сих пор не могу осознать, чего мы добились. Может быть, пойму позже. Мы провели отличную игру и заслуженно выиграли. Это было захватывающе. Это самый ценный гол в моей карьере. Я посвящаю его своей семье, которая всегда рядом со мной. Теперь мы будем праздновать вместе", — сказал Оршич после матча.

В Катаре 18 декабря пройдет финал чемпионата, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции.

Хорваты получили серебро во время чемпионата мира в 2018 году, уступив Франции со счетом 4:2. Бронзовым призером тогда стала сборная Бельгии, победившая англичан (2:0).

У сборной Хорватии была бронзовая медаль в 1998 году. Тогда команда первый раз участвовала в Чемпионате мира по футболу во Франции.

Напомним, что Александр Лукашенко ругал белорусского главу минспорта за отсутствие сборной страны на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Франция играла со сборной Марокко и выиграла со счетом 2:0 — защитник Тео Эрнандес открыл счет на 5-й минуте. Это был самый быстрый гол в полуфиналах ЧМ с 1958 года.

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата, обыграв хорватов со счетом 3:0.