Вагітна суперзірка Боллівуду Діпіка Падуконе викликала фурор у яскравому ансамблі

Уже у вересні Діпіка Падуконе і Ранвір Сінгх уперше стануть батьками.

38-річна індійська акторка Діпіка Падуконе, яка чекає на первістка від свого чоловіка, 38-річного актора Ранвіра Сінгха, порадувала 79 мільйонів підписників в Instagram, поділившись гарними знімками, на яких вона випромінює сяйво в жовтому ансамблі.

На фото вона позує в яскраво-жовтій довгій сукні з широкими бретелями і квадратним вирізом. Талія вбрання трохи завищена, що дає змогу трохи приховати пристойно кругленький живіт знаменитості, яка має народити вже у вересні.

Щоб завершити свій образ, акторка віддала перевагу мінімуму аксесуарів, вдягнувши тільки перлинні сережки і обійшовшись мінімальним макіяжем.

"Сонячний стан душі", — підписала вона світлини.

Щойно Діпіка поділилася цим постом, багато знаменитостей, зокрема майбутній батько Ранвір Сінгх, Алія Бхатт, Шаная Капур і Швєта Баччан, лайкнули її пост і висловили свою любов.

Діпіка Падуконе і Ранвір Сінгх: історія кохання

Діпіка Падуконе і Ранвір Сінгх — одна з найзнаменитіших пар індійської фабрики мрій, відома в ЗМІ як DeepVeer. Перша іскра між ними проскочила ще 2012 року, коли Ранвір Сінгх побачив актрису на церемонії Zee Cine Awards у Макао.

Того ж року режисер Санджай Ліла Бхансалі поєднав їх у своєму майбутньому проєкті "Рам і Ліла", де вони зіграли індійських Ромео і Джульєтту. Фільм став одним із найкасовіших у 2013 році і подарував світові нову пару. Щоправда, закохані не афішували свої стосунки.

Наступний 2013 рік став для Діпіки Падуконе плідним у професійному плані. Її фільми "Race 2", "Цей хлопець божевільний", "Чіннайський експрес" і вже згаданий "Рам і Ліла" мали величезний комерційний успіх. Того ж року Діпіка знімалася для свого драматичного фільму "У пошуках Фанні", і Ранвір взяв за правило часто з'являтися на зйомках фільму. Якщо вірити повідомленням, Діпіка абсолютно не знала про епізодичну роль Ранвіра в картині.

Пізніше вони приїжджали одне до одного на зйомки, натякали на роман на публічних виступах, а 2015 рік зустріли разом, відпочиваючи на Мальдівах. Діпіка була зі своєю сім'єю, а Ранвір приєднався до них кілька днів потому. Ба більше, 2015 став також роком, коли Діпіка в головній ролі вийшла на екрани "Піку", за яку вона також отримала премію Filmfare за найкращу жіночу роль.

Того ж року вони знялися в гарячій фотосесії для Vogue India.

Ну і головною подією 2015-го року став вихід історичної драми "Баджирао і Мастані" Санджая Ліли Бхансалі. Пара так щиро зіграла закоханих на екрані, що фільм не тільки знову став одним із найдорожчих і найкасовіших, а й укотре підтвердив роман.

На виробництво фільму "Баджирао і Мастані" пішло близько $54 мільйонів, що зробило його одним із найдорожчих фільмів Боллівуду

У 2016 році пара відкрила трохи більше про свої стосунки. Виступаючи на IIFA Awards 2016, Діпіка не проґавила нагоди надіслати повітряні поцілунки Ранвіру.

Ще один відомий історичний фільм "Падмаваті", де Ранвір зіграв одержимого бажанням завоювати царицю Падмаваті, став успішною співпрацею акторів, після якої вони з'явилися на прем'єрі, тримаючись за руки.

Ранвір Сінгх і Діпіка Падуконе у фінальній сцені "Падмавати"

Зіркова пара заручилася 13 листопада 2018 року в присутності всього 40 осіб. Відбулося дві церемонії — менді і сангіт, які відбулися в різних місцях. Одна з церемоній відбулася на курорті CastaDiva з видом на озеро Комо, а інша — на віллі д'Есте.

14 листопада 2018 року Діпіка Падуконе а також Ранвір Сінгх пов'язали себе узами шлюбу відповідно до традицій конкані. Через день, 15 листопада 2018 року, вони обмінялися клятвами відповідно до звичаїв сіндхі. Весільний прийом у Бангалорі 21 листопада 2018 року було організовано в готелі Leela Palace для великої родини молодят.

Ще один весільний прийом у Мумбаї 29 листопада 2018 року в Grand Hyatt був організований для друзів і колег Deepveer.

До того як стати батьками, пара представить ще один спільний фільм "Знову Сінгхем", який вийде на екрани 15 серпня 2024 року.

Раніше Фокус писав, що Діпіка Падуконе та Ікер Касільяс представили кубок ЧС-2022.