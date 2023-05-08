Девочка родилась в конце 2021 года с помощью суррогатной матери.

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40-летняя индийская актриса и модель Приянка Чопра показала трогательное видео с годовалой дочерью Мелти Мэри.

Жена Ника Джонаса поделилась роликом, на котором везет наследницу в коляске во время весенней прогулки. Девочка машет крошечными ножками и что-то "рассказывает" звездной маме.

"Обожаю наши прогулки по Центральному парку 🥹🤣 💚", — подписала видео Приянка Чопра.

Дочь Приянки Чопри

Перед этим знаменитость показала несколько новых снимков подросшей дочери.

"Суббота проведена правильно 🥹❤️😍🥳", — прокомментировала кадры с Мелти Мэри Чопра. На одном из фото актриса и ее годовалая наследница выбирали игрушки в магазине.

Приянка Чопра и ее дочь Мелти Мэри

40-летняя индийская знаменитость и американский певец Ник Джонас поженились в 2018. Между ними разница в возрасте 10 лет. Мелти Мэри — пока единственный общий ребенок супругов. Девочку родила суррогатная мать в конце 2021 года. Однако стало известно о пополнении в семье через несколько месяцев после этого.

Первые сто дней своей жизни малыш провел под наблюдением врачей, ведь ребенок родился раньше времени.

Напомним, Приянка Чопра призналась, почему Ник Джонас не снялся в ее новом фильме.

Также Фокус писал о неудавшейся пластической операции Приянки Чопры.