Дівчинка народилася наприкінці 2021 року за допомогою сурогатної матері.

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40-річна індійська акторка та модель Пріянка Чопра показала зворушливе відео з однорічною донькою Мелті Мері.

Дружина Ніка Джонаса поділилася роликом, на якому везе спадкоємицю у візочку під час весняної прогулянки. Дівчинка махає крихітними ніжками та щось "розповідає" зірковій мамі.

"Обожнюю наші прогулянки Центральним парком 🥹🤣 💚", — підписала відео Пріянка Чопра.

Донька Пріянки Чопри

Перед цим знаменитість показала кілька нових знімків доньки, що підросла.

"Субота проведена правильно 🥹❤️😍🥳", — прокоментувала кадри з Мелті Мері Чопра. На одному з фото акторка та її однорічна спадкоємиця обирали іграшки в магазині.

Пріянка Чопра та її донька Мелті Мері

40-річна індійська знаменитість та американський співак Нік Джонас одружилися у 2018 році. Між ними різниця у віці 10 років. Мелті Мері — наразі єдина спільна дитина подружжя. Дівчинку народила сурогатна мати наприкінці 2021 року. Проте стало відомо про поповнення в родині за кілька місяців після цього.

Перші сто днів свого життя малюк провів під наглядом лікарів, адже дитина народилася раніше часу.

Нагадаємо, Пріянка Чопра зізналася, чому Нік Джонас не знявся в її новому фільмі.

Також Фокус писав про невдалу пластичну операцію Пріянки Чопри.