Пріянка Чопра розповіла про невдалу пластичну операцію

Пріянка Чопра поділилася, що невдала ринопластика викликала у неї "глибоку депресію".

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра зізналася, що у неї погіршилося психологічне здоров'я після невдалої операції з виправлення носа. Про це вона розповіла на "Шоу Говарда Стерна", пише PageSix.

"Це була темна фаза", — зізналася колишня "Міс світу".

Чопра розповіла, що раніше їй радили видалити поліп у носовій порожнині. Однак після процедури її обличчя стало виглядати "зовсім інакше", і вона впала в "глибоку депресію".

Пріянка Чопра до операції

Крім того, що операція вплинула на її зовнішній вигляд та внутрішні думки, вона також вплинула на її прибуток. Пріянку тоді звільнили з трьох різних фільмів і вона думала, що її акторська кар'єра "закінчена, не розпочавшись". Час від часу зірка навіть не хотіла виходити з дому, але її покійний батько, який був лікарем, закликав її знову лягти під ніж, щоб зробити коригувальну операцію.

Пріянка Чопра, 2004 рік Фото: Getty Images

"Я була в жаху від цього, але він сказав: "Я буду в палаті з тобою", — сказала Пріянка. — Він тримав мене за руки і допоміг мені відновити впевненість у собі".

Болівудський кінорежисер Аніл Шарма також допоміг їй повернутися на правильний шлях, запропонувавши Пріянці роль другорядного персонажа у фільмі, хоча вона мала зіграти головну роль.

Пріянка Чопра Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пріянка Чопра показала зустріч з однорічною дочкою після тривалої розлуки.

Також Фокус писав, що в Лондоні Пріянка Чопра вийшла на червону доріжку в компанії чоловіка.