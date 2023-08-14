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Стиль життя

Пріянка Чопра зворушливо звернулася до Ніка Джонаса (фото)

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Фото: Priyanka Chopra Jonas/Instagram | Пріянка Чопра та Нік Джонас

Зірка екрану привітала коханого з початком його туру.

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41-річна індійська акторка Пріянка Чопра зворушливо звернулася до свого чоловіка Ніка Джонаса. Сімейними знімками зірка Боллівуду поділилася у своєму Instagram.

"Ти магніт @nickjonas ММ (їхня донька Мелті Мері, — ред.) і мені так пощастило, що ти в нас є❤️ Вітаємо з початком неймовірного туру. Ви всі готові до величезної поїздки! Поїхали! Чудова робота, команда JB, гурт", — написала дружина американського музиканта.

Зокрема Чопра показала свіжі фото з коханим та знімки з їхньою однорічною донькою Мелті Мері, яку наприкінці 2021 року народила парі сурогатна мати.

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Пріянка Чопра та Нік Джонас

"Чудові!", "Останнє фото…. Дякуємо Пріянці, що розділила з нами ту мить", "Ти така любляча, турботлива та підтримуюча дружина!! Люблю вас, друзі, так сильно", — пишуть у коментарях фоловери Міс світу 2000 року.

Індійська зірка екрану та американський співак одружилися у 2018 році. Шлюб став першим для обох, а у 2022 стало відомо, що в пари народилася донька Мелті Мері.

Пріянка Чопра з донькою Fullscreen
Пріянка Чопра з донькою
Фото: Instagram @nickjonas

Нагадаємо, Пріянка Чопра розплакалася на концерті Ніка Джонаса.

Також Фокус писав про нові кадри однорічної спадкоємиці Пріянки Чопри та Ніка Джонаса.