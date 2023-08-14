Приянка Чопра трогательно обратилась к Нику Джонасу (фото)

Звезда экрана поздравила возлюбленного с началом его тура.

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41-летняя индийская актриса Приянка Чопра трогательно обратилась к своему мужу Нику Джонасу. Семейными снимками звезда Болливуда поделилась в своем Instagram.

"Ты магнит @nickjonas ММ (их дочь Мелти Мэри, — ред.) и мне так повезло, что ты у нас есть❤️ Поздравляем с началом невероятного тура. Вы все готовы к огромной поездке! Поехали! Замечательная работа, команда JB, группа", — написала жена американского музыканта.

В частности, Чопра показала свежие фото с возлюбленным и снимки с их годовалой дочерью Мелти Мэри, которую в конце 2021 года родила паре суррогатная мать.

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Приянка Чопра и Ник Джонас

"Замечательные!", "Последнее фото.... Спасибо Приянке, что разделила с нами тот момент", "Ты такая любящая, заботливая и поддерживающая жена!!! Люблю вас, друзья, так сильно", — пишут в комментариях фолловеры Мисс мира 2000 года.

Индийская звезда экрана и американский певец поженились в 2018 году. Брак стал первым для обоих, а в 2022 стало известно, что у пары родилась дочь Мелти Мэри.

Приянка Чопра с дочерью Фото: Instagram @nickjonas

Напомним, Приянка Чопра расплакалась на концерте Ника Джонаса.

Также Фокус писал о новых кадрах годовалой наследницы Приянки Чопры и Ника Джонаса.