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Стиль жизни

Приянка Чопра показала подросшую дочь (фото)

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Фото: Priyanka Chopra Jonas/Instagram | Дочь Приянки Чопры

Наследница звездной пары, Приянки Чопры и Ника Джонаса, продемонстрировала свою любимую игрушку.

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41-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала новые фото своей единственной дочери, годовалой Мелти Мэри. Семейные снимки Мисс мира 2000 года опубликовала в Instagram.

"Девочка и ее Ганпати😍 Всегда с нами... куда бы мы не пошли", — прокомментировала Приянка свежие кадры наследницы с ее любимой игрушкой — слоником.

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Годовалая Мелти Мэри, дочь Приянки Чопры и музыканта Ника Джонаса, позировала в белом платье. Звездная наследница уже носит ряд браслетов и серьги.

Дочь Приянки Чопры

Новая публикация Чопры умилила ее поклонников.

"Она выросла так быстро и красивая, как мама и папа", "Посмотрите на это милое личико", "Ооо, это бесценно", "Она такая красивая", — комментируют свежие кадры наследницы индийской актрисы ее подписчики.

Приянка Чопра и Ник Джонас Fullscreen
Приянка Чопра и Ник Джонас
Фото: Getty Images

Приянка Чопра и Ник Джонас поженились в 2018 году по всем индийским традициям. В конце 2021 они впервые стали родителями. Звездным супругам родила дочь суррогатная мама.

Напомним, Приянка Чопра не сдержала эмоций на концерте Ника Джонаса.

Также Фокус писал о появлении Приянки Чопры на мероприятии "Victoria's Secret".