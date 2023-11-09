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Стиль життя

Пріянка Чопра та Нік Джонас вирушили на побачення (фото)

Нік Джонас та Пріянка Чопра, Нік Джонас та Пріянка Чопра донька, побачення, індійська акторка
Фото: Getty Images | Нік Джонас та Пріянка Чопра

Знаменитості зробили ставку на комфорт, одягнувши спортивні костюми.

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41-річна індійська акторка Пріянка Чопра та музикант Нік Джонас, 31, сходили на осіннє побачення. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара вирушила пообідати в Petit Trois у Шерман-Окс, Каліфорнія. Подружжя, яка у шлюбі вже п'ять років, обрало для виходу спортивні костюми.

Колишня зірка Боллівуду одягла укорочений сірий світшот з відповідними спортивними штанами та чорними окулярами в червоній оправі. "Міс Світу" 2000 року зібрала своє довге волосся в пучок.

Тим часом Нік Джонас обрав яскраво-синій худі з чорними штанами карго. Він також носив сонцезахисні окуляри.

У грудні 2022 року у пари народилася дочка Малті Марі. Втім, про це стало відомо трохи пізніше.

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Нік Джонас та Пріянка Чопра

Дівчинку тривалий час не могли забрати з лікарні, оскільки її народила сурогатна мама раніше часу. Проте згодом зіркова родина воззʼєдналася і наразі Чопра не приховує обличчя первістка, викладаючи її фото в соцмережі.

Нік Джонас та Пріянка Чопра Fullscreen
Нік Джонас та Пріянка Чопра
Фото: Getty Images

Повідомлялося, що зіркові батьки готові до ще одного поповнення в родині.

Пріянка Чопра з донькою Fullscreen
Пріянка Чопра з донькою
Фото: Getty Images

Нагадаємо, як Пріянка Чопра ставиться до розлучення брата чоловіка з акторкою Софі Тернер.

Також Фокус писав про появу Пріянки Чопри в топі українського бренду.