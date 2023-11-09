Пріянка Чопра та Нік Джонас вирушили на побачення (фото)
Знаменитості зробили ставку на комфорт, одягнувши спортивні костюми.
41-річна індійська акторка Пріянка Чопра та музикант Нік Джонас, 31, сходили на осіннє побачення. Про це пише Daily Mail.
Зіркова пара вирушила пообідати в Petit Trois у Шерман-Окс, Каліфорнія. Подружжя, яка у шлюбі вже п'ять років, обрало для виходу спортивні костюми.
Колишня зірка Боллівуду одягла укорочений сірий світшот з відповідними спортивними штанами та чорними окулярами в червоній оправі. "Міс Світу" 2000 року зібрала своє довге волосся в пучок.
Тим часом Нік Джонас обрав яскраво-синій худі з чорними штанами карго. Він також носив сонцезахисні окуляри.
У грудні 2022 року у пари народилася дочка Малті Марі. Втім, про це стало відомо трохи пізніше.
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Дівчинку тривалий час не могли забрати з лікарні, оскільки її народила сурогатна мама раніше часу. Проте згодом зіркова родина воззʼєдналася і наразі Чопра не приховує обличчя первістка, викладаючи її фото в соцмережі.
Повідомлялося, що зіркові батьки готові до ще одного поповнення в родині.
Нагадаємо, як Пріянка Чопра ставиться до розлучення брата чоловіка з акторкою Софі Тернер.
Також Фокус писав про появу Пріянки Чопри в топі українського бренду.