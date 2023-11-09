Приянка Чопра и Ник Джонас отправились на свидание (фото)

Знаменитости сделали ставку на комфорт, надев спортивные костюмы.

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41-летняя индийская актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас, 31, сходили на осеннее свидание. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара отправилась пообедать в Petit Trois в Шерман-Окс, Калифорния. Супруги, которые в браке уже пять лет, выбрали для выхода спортивные костюмы.

Бывшая звезда Болливуда надела укороченный серый свитшот с соответствующими спортивными штанами и черными очками в красной оправе. "Мисс Мира" 2000 года собрала свои длинные волосы в пучок.

Тем временем Ник Джонас выбрал ярко-синий худи с черными брюками карго. Он также носил солнцезащитные очки.

В декабре 2022 года у пары родилась дочь Малти Мари. Впрочем, об этом стало известно чуть позже.

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Ник Джонас и Приянка Чопра

Девочку долгое время не могли забрать из больницы, поскольку ее родила суррогатная мама раньше времени. Однако впоследствии звездная семья воссоединилась и сейчас Чопра не скрывает лицо первенца, выкладывая ее фото в соцсети.

Ник Джонас и Приянка Чопра Фото: Getty Images

Сообщалось, что звездные родители готовы к еще одному пополнению в семье.

Приянка Чопра с дочерью Фото: Getty Images

Напомним, как Приянка Чопра относится к разводу брата мужа с актрисой Софи Тернер.

Также Фокус писал о появлении Приянки Чопры в топе украинского бренда.